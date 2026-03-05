AFC sẽ 'nhanh chóng điều tra' vụ Malaysia gian lận nhập tịch

MalaysiaLĐBĐ châu Á (AFC) phản ứng ngay lập tức khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết về vụ 7 cầu thủ Malaysia gian lận nhập tịch.

CAS công bố quyết định sơ bộ vào tối nay theo giờ Hà Nội. Tòa giữ nguyên hầu hết quyết định của FIFA, gồm phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, nhưng án cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng được CAS giảm xuống còn cấm dự các trận đấu chính thức, tức là cầu thủ vẫn được tập luyện cùng CLB chủ quản.

Khoảng một giờ sau phán quyết của CAS, AFC đăng thông báo lên trang chủ, rằng đã ghi nhận quyết định từ Tòa liên quan đến FAM và cầu thủ vi phạm Quy tắc kỷ luật của FIFA. "Vụ việc sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. Liên đoàn không bình luận về các cuộc điều tra và, hoặc thủ tục đang diễn ra của Ủy ban", thông báo có đoạn.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Rodrigo Holgado (áo vàng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Trước đó, vào ngày 26/9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Trước khi có thông báo hôm nay, AFC bảo lưu quan điểm phía Malaysia thực hiện tất cả các bước kháng cáo theo luật. Đầu tiên là lên Ủy ban kháng cáo FIFA, rồi đến CAS. Tổng thư ký AFC Datuk Windsor Paul John nhiều lần nhấn mạnh rằng chỉ vào cuộc khi tất cả thủ tục được hoàn tất.

Theo báo Malaysia New Straits Times, ông Windsor cho biết "liên đoàn chấp nhận kết luận của CAS và sẽ nhanh chóng điều tra vụ việc trước khi quyết định hướng hành động tiếp theo liên quan đến vị trí của Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027".

Các cầu thủ nhập tịch vi phạm đã thi đấu cho Malaysia từ tháng 3/2025, với hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối. Tuy nhiên, phán quyết của CAS nhiều khả năng dẫn đến việc Malaysia đối mặt với việc bị xử thua 0-3, và mất ngôi đầu lẫn vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Hiện, Malaysia hiện đang đứng đầu bảng F với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm.

Trận gặp Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình (Nam Định cũ), cũng đối mặt nguy cơ bị hủy, trong trường hợp Malaysia bị loại ngay lập tức.

Vào tháng 12/2025, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Hiếu Lương