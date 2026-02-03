Mai Tài Phến: 'Ở cạnh Mỹ Tâm, tôi luôn yên tâm'

Mai Tài Phến cho biết khi làm phim đầu tay, có Mỹ Tâm ở cạnh, anh luôn yên tâm vì cô giải quyết mọi sự cố trong "một nốt nhạc".

Mai Tài Phến nói về sự ủng hộ của Mỹ Tâm khi anh làm phim đầu tay, tại sự kiện ra mắt phim Mai Tài Phến nói về sự ủng hộ của Mỹ Tâm khi anh làm phim đầu tay, tại sự kiện ra mắt phim. Anh gọi ca sĩ Mỹ Tâm với tên thân mật là "cô Út". Video: Mai Nhật Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra mắt vai trò nhà sản xuất - đạo diễn ở buổi giới thiệu phim Tài, chiều 3/2 tại TP HCM. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp trên màn ảnh rộng của cả hai sau bảy năm. Trong phần giao lưu với truyền thông, Mai Tài Phến cảm ơn nhà đầu tư - ca sĩ Mỹ Tâm - giúp anh học cách giữ bình tĩnh, vượt trở ngại khi lần đầu làm phim điện ảnh.

Gọi Mỹ Tâm bằng tên thân mật "cô Út", anh cho biết ca sĩ thường có mặt ở phim trường để lo cho từng diễn viên, thành viên êkíp. Do vừa đóng chính vừa đạo diễn, ở nhiều phân đoạn, anh không kịp di chuyển để coi màn hình monitor, do đó Mỹ Tâm túc trực quán xuyến. "Khi Mỹ Tâm ở bên, tôi không còn phải lo nhiều mỗi khi sự cố xảy ra. Cô ấy đưa ra giải pháp trong vòng 'một nốt nhạc', từ đó tôi thấy nhẹ nhàng hơn, tiếp tục công việc", anh nói.

Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, sau Chị trợ lý của anh (2019). Ca sĩ nói ban đầu khi đọc kịch bản Mai Tài Phến gửi đến, cô không "duyệt" vì chưa thấy đồng cảm. Anh phải chỉnh sửa câu chuyện suốt một năm, sau đó gửi lại. Lần này, cô thấy thú vị vì tác phẩm đan xen màu sắc tình cảm, gia đình và hành động - sở trường của Mai Tài Phến.

Cùng đảm nhận vị trí đầu tàu của dự án, trên phim trường, cả hai nhiều lần tranh cãi trước khi đạt được thống nhất. Chẳng hạn, với một phân cảnh, cô nghĩ quay theo góc máy này sẽ hay hơn, nhưng anh cho rằng không đảm bảo được ý đồ ban đầu. Họ phải đem vấn đề ra phân tích, bàn luận cùng các cộng sự, để có được phương án khả thi.

Mỹ Tâm nói về việc thường tranh cãi với Mai Tài Phến trên phim trường Mỹ Tâm nói về việc tranh cãi với Mai Tài Phến trên phim trường. Video: Mai Nhật

Ban đầu, khi chọn lịch ra rạp, êkíp từng nghĩ đến việc công chiếu vào mùng Một Tết Bính Ngọ. Tuy nhiên, đánh giá mặt bằng phim Tết sôi động, nhiều màu sắc, họ quyết định phát hành ngày 6/3.

Phim lấy bối cảnh miền sông nước, Mai Tài Phến đóng chính với vai Tài - người đàn ông có vẻ ngoài phong trần, làm công việc bốc vác ở chợ cá, có cuộc sống kín tiếng. Anh từng tham gia buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, trải qua năm tháng khắc nghiệt. Trong video first-look, quá khứ của Tài được tiết lộ qua lời thoại của một phụ nữ: "Tay đã nhúng chàm rồi, khó rửa sạch lắm".

Teaser phim "Tài" First-look phim "Tài". Video: Đoàn phim cung cấp

Vai của Mỹ Tâm được hé lộ trong cảnh một cô gái chăm sóc Tài lúc anh bị thương. Trong cơn sốt mê man, anh thấy bóng dáng cô cặm cụi băng bó cho mình. Ngoài diễn xuất, cô còn sáng tác và hát ca khúc chính của phim, bên cạnh phần nhạc nền do Khắc Hưng đảm nhận.



Mai Tài Phến nói ở giai đoạn tiền kỳ, anh dành nhiều ngày về miền Tây để cảm nhận cuộc sống địa phương. Thăm một chợ cá lúc 3h, anh ngạc nhiên vì không khí náo nhiệt, người dân làm việc xuyên đêm nhưng niềm vui lao động vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Các tình tiết ấy được anh quan sát, chắt lọc, đưa vào kịch bản.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm khi khởi quay phim "Tài". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội như Hạnh Thúy - đóng mẹ của Tài, Hồng Ánh (chưa tiết lộ vai), đạo diễn nói tôn trọng lối thể hiện của từng người, không can thiệp vào cách diễn. Anh chỉ đề xuất ý tưởng cho cảnh quay, để dàn diễn viên "thoải mái tỏa sáng". Mai Tài Phến cho biết dự án đầu tay là thử thách lớn với bản thân, kỳ vọng tác phẩm tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm.



Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất, vào vai chàng trai yêu nữ doanh nhân tài giỏi. Năm 2022, anh đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Diễn viên từng gây chú ý khi đóng Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam do Quang Dũng đạo diễn năm 2023.

Hậu trường cảnh hành động của Võ Tòng 'Đất rừng phương Nam' Mai Tài Phến trong cảnh hành động của Võ Tòng "Đất rừng phương Nam". Đoàn phim cung cấp

Mỹ Tâm, 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, cô ra chín CD, được công chúng đón nhận tích cực, là ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong nước. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất, như phim truyền hình Cho một tình yêu 2010). Năm 2019, ca sĩ sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đồng hành trong nhiều hoạt động. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, họ nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và hỗ trợ nhau trong công việc.

Mai Nhật