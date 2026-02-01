Bốn phim Việt ra rạp mùng 1 Tết Bính Ngọ

"Thỏ ơi" - do Trấn Thành đạo diễn - cạnh tranh "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Mùi phở" và "Báu vật trời cho" dịp Tết 2026.

Tháng 2 hứa hẹn cuộc đua phòng vé sôi động khi bốn phim Việt đồng loạt ra rạp mùng 1 Tết (ngày 17/2). Mảng hoạt hình gồm Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo và Khủng long đón Tết, hướng tới khán giả thiếu nhi. Sau kỳ nghỉ, các rạp đón thêm một số tác phẩm như Nhà mình đi thôi, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, kỳ vọng giữ chân khán giả trong nước.

Thỏ ơi

First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026 Teaser "Thỏ ơi". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 17/2

Thể loại: Tâm lý

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, là sở trường của Trấn Thành. Ca sĩ Lyly vào vai host một talkshow về chuyện đời tư. Cô cùng các khách mời là người nổi tiếng - do Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan đóng - bàn luận về quan điểm hôn nhân, tình yêu dựa trên trải nghiệm bản thân. Rapper Pháo hóa thân một cô gái đeo mặt nạ thỏ, tham gia show để giãi bày chuyện bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp, song không thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại.

Nhà ba tôi một phòng

Teaser "Nhà ba tôi một phòng" - ra rạp dịp Tết Bính Ngọ Teaser "Nhà ba tôi một phòng". Phim dán nhãn K - được phổ biến cho mọi khán giả, riêng trẻ em dưới 13 tuổi phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ xem cùng. Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 17/2

Thể loại: Gia đình, hài

Nghệ sĩ Trường Giang lần đầu đạo diễn phim Tết, đồng thời đóng chính vai Thạch, người cha đơn thân. Nhân vật nuôi lớn con gái An (Minh Anh) bằng nghề làm mắm ở miền Trung. Khi An thi trượt hai trường đào tạo về thời trang - ngành học cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây những bất đồng trong khoảng cách giữa hai thế hệ, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt.

Phim còn có sự góp mặt của Lê Khánh - vai Châu, bạn ông Thạch - ở tuyến hài. Anh Tú vào vai nam chính - Phát, người yêu của An. Đôi trẻ bí mật hẹn hò vì ông Thạch cấm con gái yêu đương ở tuổi mới lớn.

Báu vật trời cho

Quách Ngọc Ngoan (0:36) trong teaser phim Báu vật trời cho Teaser "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 17/2 (Mùng 1 Tết)

Thể loại: Gia đình, hài

Phim do Lê Thanh Sơn (đạo diễn Em chưa 18) thực hiện, kịch bản xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Cô có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong một chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài làm nghề hướng dẫn lặn, phát hiện anh là cha của con cô. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi Hồng chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Mùi phở

Trailer phim 'Mùi phở' của nghệ sĩ Xuân Hinh Teaser "Mùi phở". Phim dán nhãn K - được phổ biến cho mọi khán giả, riêng trẻ em dưới 13 tuổi phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ xem cùng. Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 17/2 (Mùng 1 Tết)

Thể loại: Gia đình

Phim của đạo diễn Minh Beta lấy cảm hứng từ những câu chuyện gia đình Việt, nơi món ăn truyền thống trở thành sợi dây kết nối ký ức, cảm xúc giữa các thế hệ trong gia đình ông Mùi. Bên cạnh chiều sâu tâm lý, phim đan xen màu sắc hài hước, tạo không khí ấm áp dịp Tết.

Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo

Trailer 'Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo' Trailer "Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo". Video: CGV

Khởi chiếu: 17/2 (Mùng 1 Tết)

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Tác phẩm do Benjamin Mousquet chỉ đạo, xoay quanh truyền thuyết về một chú sóc đất marmot có năng lực xoay ngược thời gian. Khi nhận ra sinh vật huyền thoại này có thể là hy vọng cuối cùng để cứu lấy giống loài, Chickenhare - lai nửa gà, nửa thỏ - cùng những người bạn bước vào hành trình truy tìm sức mạnh cổ xưa, đối mặt kẻ thù đang rình rập.

Khủng long đón Tết

Trailer 'Khủng long đón Tết' Trailer "Khủng long đón Tết". Video: CGV

Khởi chiếu: 17/2 (Mùng 1 Tết)

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Phim do Sam Wilson thực hiện, về nhóm động vật ở châu Phi vô tình lạc vào cánh cổng thời gian, bị đưa ngược về thời tiền sử. Để trở lại hiện tại, họ nhờ những chú khủng long giúp đỡ, cùng đối phó băng nhóm người ngoài hành tinh.

Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray

Trailer 'Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray' Trailer "Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray". Video: CGV

Khởi chiếu: 20/2 (Mùng 4 Tết)

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm của đạo diễn Benoît Daffis và Jean-Christian Tassy, nơi chuyến tàu trở thành bối cảnh cho một cuộc rượt đuổi, buộc nhóm thú cưng hợp sức ngăn chặn âm mưu của chú lửng Hans. Trong lúc nguy cấp, chú gấu mèo Falcon xuất hiện, sẵn sàng liều mình để cứu tất cả.

Tầm Tần ký

Trailer 'Tầm Tần ký' Trailer "Tầm Tần ký". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Galaxy Studio

Khởi chiếu: 6/2

Thể loại: Hành động

Dự án của đạo diễn Yuen Fai Ng và Jack Lai thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đặng Tụy Văn, Bạch Bách Hà. Phim lấy mốc thời gian hơn 20 năm sau tập cuối series Cỗ máy thời gian, lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc. Một vụ án trong quá khứ trở thành khởi nguồn cho chuỗi sự kiện. Khi đó, Ken (Miêu Kiều Vĩ) tìm cách trở về thời Tần để thay đổi số phận, kéo theo mâu thuẫn với Tần Vương (Lâm Phong) và Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc).

Người bất tử

Trailer 'Người bất tử' (chiếu lại) Trailer "Người bất tử". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: CGV

Khởi chiếu: 4/2

Thể loại: Tâm lý

Phim của Victor Vũ lần đầu chiếu lại sau tám năm, xoay quanh An (Đinh Ngọc Diệp), bị triệu hồi đến những nơi từng ám ảnh cô trong quá khứ. Ở chốn núi rừng, cô tìm được cuốn nhật ký của Hùng (Quách Ngọc Ngoan) - người đàn ông đã sống qua ba thế kỷ. Từ đây, cuộc đời thăng trầm của Hùng với những tham vọng, thù hận và yếu tố ma thuật dần hé lộ.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi

Teaser 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' Teaser "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Video: CJ HK

Khởi chiếu: 27/2

Thể loại: Gia đình, tình cảm

Dự án do Chung Chí Công thực hiện, có sự tham gia của Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng. Nội dung xoay quanh những người trẻ đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, đối diện với lựa chọn theo đuổi giấc mơ hay chấp nhận thực tế. Phim lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, tập trung phản ánh những do dự và mong muốn của mỗi nhân vật.

Nhà mình đi thôi

Teaser 'Nhà mình đi thôi' Teaser "Nhà mình đi thôi". Video: CGV

Khởi chiếu: 26/2

Thể loại: Gia đình, hài

Tác phẩm của đạo diễn Trần Đình Hiền, kể về Phương (Uyển Ân đóng), một người khởi nghiệp dàn dựng chuyến du lịch cho gia đình để giành suất đầu tư cho dự án. Chuyến đi biển tưởng chừng vui vẻ dần bộc lộ những mâu thuẫn, từ đó các thành viên phải học cách chấp nhận sự thật và hàn gắn tình cảm.

Đồi gió hú

Trailer 'Wuthering Heights' (Đồi gió hú) Trailer "Wuthering Heights" (Đồi gió hú). Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 27/2

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Tác phẩm do Emerald Fennell thực hiện, về mối quan hệ tình cảm giữa Catherine (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi). Khi trưởng thành, họ bị cuốn vào những lựa chọn khác biệt về giai cấp và cuộc sống, nhất là khi Catherine quyết định kết hôn với Edgar Linton. Quyết định này đẩy Heathcliff vào tuyệt vọng, đặt cả hai vào xung đột giữa lý trí và cảm xúc.

Quế Chi