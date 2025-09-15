BangkokMỹ nhân "Tình người duyên ma" Mai Davika diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa dự sự kiện.

Tại lễ trao giải Feed x Khaosod Awards 2025 hôm 13/9, ngôi sao Thái Lan chọn bộ cánh màu vàng lên thảm đỏ. Thiết kế đi kèm mũ trùm đầu, được tạo nên từ các chuỗi cườm và dây kim tuyến. Trang phục nằm trong bộ sưu tập Golden Heritage ra mắt tháng 4, lấy cảm hứng từ văn hóa Chămpa. Mai Davika hoàn thiện bằng phong cách trang điểm nhấn vào lông mày và kẻ mắt sắc, son màu nude.

Mai Davika diện đầm xuyên thấu của Lê Thanh Hòa Mai Davika lên sân khấu nhận giải thưởng. Video: Instagram Mai Davika

Trước Davika, Hoa hậu Kỳ Duyên, Xuân Hạnh, Thanh Thủy từng diện bộ váy này tại các cuộc thi sắc đẹp. Nhà thiết kế cho biết bất ngờ khi được diễn viên chủ động nhắn tin hợp tác. "Từ lâu tôi ngưỡng mộ Davika, không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn ở phong cách thời trang nổi bật. Cô là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện quốc tế, luôn gây chú ý nhờ biến hóa đa dạng", anh nói.

Tại lễ trao giải, Mai Davika nhận giải ở hạng mục The Best Female of the Year. Đây là một trong những giải thưởng quan trọng của đêm trao giải, ghi nhận dấu ấn của cô trong hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua.

Mai Davika diện cả bộ màu vàng của Lê Thanh Hòa trên thảm đỏ. Ảnh: Instagram Mai Davika

Mai Davika, 33 tuổi, có bố gốc Bỉ, mẹ Thái Lan. Người đẹp là diễn viên hàng đầu, biểu tượng thời trang Thái Lan. Hiện cô là sao Thái được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với 18,3 triệu lượt. Các phim cô đóng gồm Vết sẹo cũ, Trở lại tuổi 20, Nhân cách trong em, Hẹn ước tình yêu, Tình người duyên ma. 15 năm sự nghiệp, cô đoạt hơn 30 giải lớn nhỏ, trong đó có Nữ chính xuất sắc từ Hiệp hội phim ảnh và Hiệp hội Đạo diễn Thái Lan.

Lê Thanh Hòa, 40 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Golden Heritage, Sa Vũ, An, Shadow, Lam Vũ.

Ý Ly