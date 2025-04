5 mỹ nhân diện váy xuyên thấu diễn vedette

Nhà thiết kế (thứ bảy từ trái sang) chào kết chương trình cùng các người mẫu.

Lê Thanh Hòa, 39 tuổi, nổi tiếng trong làng mốt khi xây dựng thương hiệu thời trang cá nhân, tạo dựng hình ảnh cho nhiều mỹ nhân. Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập tại các chương trình thời trang như Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Mỗi năm, anh đều tổ chức show nhân, từng gây chú ý với Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.