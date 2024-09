Maggie Smith - giáo sư McGonagall trong lòng fan 'Harry Potter'

Diễn viên Maggie Smith từng nói được nhiều khán giả gọi là "giáo sư McGonagall" thay vì tên thật mỗi khi bắt gặp bà trên đường phố.

Hôm 27/9, thông tin Maggie Smith qua đời ở tuổi 90 khiến nhiều người, trong đó có khán giả loạt phim Harry Potter tiếc nuối. Trên các mạng xã hội, cụm từ "RIP Queen" (dịch: Xin nữ hoàng hãy yên nghỉ) trở thành xu hướng khi người hâm mộ chia sẻ những cảnh phim mang tính biểu tượng của diễn viên.

Maggie Smith trong vai giáo sư McGonagall 'Harry Potter' Maggie Smith trong một số trích đoạn "Harry Potter". Video: Warner Bros.

Tài khoản Maria Vee bình luận: "Đũa phép giơ cao! Luôn luôn và mãi mãi! Tôi luôn tôn trọng bà như một diễn viên kỳ cựu, một nhân vật trong loạt phim Harry Potter. Cầu nguyện cho gia đình bà". Một người khác viết: "Bà là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho vai McGonagall. Vậy là thế giới Harry Potter của chúng ta ngày càng nhỏ bé hơn khi những diễn viên lần lượt ra đi. Hy vọng họ đang chào đón nhau tại trường Hogwarts trên thiên đường".

Theo Guardian, trước khi tham gia loạt phim dựa trên tiểu thuyết của tác giả J. K. Rowling, Smith là tên tuổi lớn của sân khấu, từng giành hai giải Oscar và nhiều giải thưởng khác. Nhưng sự nổi tiếng của bà lan rộng toàn cầu với hai dự án vào cuối sự nghiệp, trong đó có vai giáo sư Minerva McGonagall trong tám bộ phim của series từ năm 2001 đến năm 2011.

McGonagall là một trong những nhân vật trung tâm, hướng dẫn và bảo vệ Harry Potter cùng các bạn chống lại Chúa tể Hắc ám. Bà là người lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng đối xử công bằng, không thiên vị bất cứ ai và rất yêu thương học sinh. Nhân vật đảm nhận nhiều vị trí, như hiệu phó trường Hogwarts, trưởng nhà Gryffindor, giáo sư môn biến hình, người hâm mộ môn quidditch và thành viên của Hội Phượng Hoàng, đóng vai trò quyết định trong trận chiến cuối cùng của Harry với các thế lực bóng tối.

Maggie Smith trong 'Harry Potter và Chiếc cốc lửa' Phân đoạn giáo sư McGonagall nhảy cùng Ron Weasley trong "Harry Potter và chiếc cốc lửa" (2005). Video: Warner Bros.

Guardian đánh giá ở phần đầu loạt phim - Harry Potter và hòn đá phù thủy (2001), Maggie Smith đã thổi luồng gió hài hước vào hình ảnh giáo sư Minerva McGonagall, khiến nhân vật trở nên gần gũi và đáng yêu hơn so với hình tượng trong sách gốc. "Nhờ vai diễn này, dấu ấn của bà in đậm trong tâm trí khán giả khắp thế giới", trang này viết.

Trong một bài phỏng vấn, Smith gọi vai diễn là "cô Brodie đội mũ phù thủy", gợi nhớ nhân vật ở phim The Prime of Miss Jean Brodie (1969) - dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Muriel Spark - từng giúp bà đoạt giải Oscar năm 1970. Trong đó, cô Brodie là giáo viên có cá tính mạnh mẽ, thường xuyên truyền đạt những quan điểm của mình cho học sinh.

Maggie Smith hiếm khi tham gia chương trình trò chuyện trên truyền hình hoặc trả lời phỏng vấn trên báo. Lần gần nhất bà gặp gỡ khán giả là ở The Graham Norton Show của đài BBC năm 2015. Khi được MC Graham Norton đặt câu hỏi về sức ảnh hưởng của vai diễn trong Harry Potter, diễn viên cho biết: "Ồ, nhiều bạn nhỏ thường gọi tôi bằng tên nhân vật và điều đó thật dễ thương, như thể tôi chưa bao giờ tồn tại".

Có lần, một em bé hỏi bà có phải là con mèo không, do ấn tượng với cảnh phim nhân vật McGonagall từ mèo biến thành con người. "Tôi tự nhủ mình hãy tỉnh táo lên nào. Làm sao tôi có thể là mèo được?", Smith đùa.

Maggie Smith - 'Harry Potter và hòn đá phù thủy' Trích đoạn giáo sư McGonagall từ mèo biến thành con người trong "Harry Potter và hòn đá phù thủy" (2001). Video: Warner Bros.

Ngoài Harry Potter, nghệ sĩ để lại dấu ấn trong ngành sân khấu lẫn các dự án điện ảnh, truyền hình khác. Trên sân khấu, bà được giới chuyên môn đánh giá cao với vai Hedda Gabler - người cùng quẫn tìm cách chống lại thế giới nam quyền trong vở kịch cùng tên, công diễn năm 1970. Năm 1958, bà được đề cử giải BAFTA cho Nữ phụ xuất sắc với phim Nowhere to Go, do Seth Holt đạo diễn. Bà cũng thành công với Judith Hearne trong The Lonely Passion of Judith Hearne, đoạt giải BAFTA cho Nữ chính xuất sắc năm 1987.

Nhiều người từng cộng tác với Smith gọi bà là một trong những diễn viên hàng đầu nước Anh. Trong bài viết tưởng nhớ nghệ sĩ, tài tử Harry Potter Daniel Radcliffe viết: "Từ 'huyền thoại' thường bị lạm dụng nhưng nếu áp dụng cho ai đó trong ngành giải trí thì đó chính là Maggie Smith".

Nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian nhận xét: "Smith là ngôi sao độc nhất vô nhị, có kỹ năng sân khấu và kỹ thuật diễn xuất, hòa quyện với sự nhạy bén trước ống kính. Trong những vai diễn nhỏ nhất, bà luôn đặt ra các tiêu chuẩn riêng, còn các diễn viên khác chỉ là vệ tinh xung quanh. Smith đã trở thành huyền thoại từ cuối thập niên 1960, không ai xứng đáng với danh hiệu đó hơn bà".

Trong một tuyên bố, Vua Charles III gọi minh tinh là "báu vật quốc gia". "Chúng tôi sẽ nhớ bà bằng sự ngưỡng mộ và tình cảm sâu sắc nhất, vì những màn trình diễn tuyệt vời, sự ấm áp và dí dỏm của bà".

Maggie Smith trong tạo hình Minerva McGonagall, ở loạt phim "Harry Potter". Ảnh: Warner Bros.

Diễn viên Maggie Smith sinh năm 1934 tại Anh, từng giành hai giải Oscar năm 1970 và 1979. Ngoài diễn xuất, bà tham gia nhiều hoạt động từ thiện đóng góp cho cộng đồng. Nghệ sĩ kết hôn hai lần, với diễn viên Robert Stephens (năm 1967 đến năm 1975) và Beverley Cross (từ năm 1975 đến khi ông qua đời vào năm 1998). Bà có hai con trai và năm người cháu.

Quế Chi (theo Guardian, DailyMail)