Giáo sư McGonagall của 'Harry Potter' qua đời

AnhMaggie Smith - người đóng giáo sư McGonagall trong phim "Harry Potter" - qua đời ở tuổi 90 vì tuổi cao sức yếu.

Theo The Guardian, các con bà là Chris Larkin và Toby Stephens thông báo: "Mẹ đã ra đi thanh thản ở bệnh viện sáng sớm 27/9".

Diễn viên nghỉ đóng phim chín năm nay. Năm 2007, bà từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Maggie Smith được khán giả thế giới biết đến rộng rãi qua nhân vật Minerva McGonagall trong loạt phim Harry Potter, giai đoạn 2001-2011. Bà hóa thân sinh động một giáo sư phù thủy nghiêm khắc, dũng cảm, luôn yêu thương học sinh.

Maggie Smith trong vai Giáo sư McGonagall, phim "Harry Potter". Ảnh: Warner Bros

Sinh năm 1934 ở Oxford, Anh, bà Maggie Smith bắt đầu biểu diễn ở Nhà hát Playhouse khi còn ở tuổi thiếu niên. Trên sân khấu kịch nói, bà nổi tiếng duyên dáng với các vở hài. Tuy nhiên, bà từng chật vật thoát khỏi hình tượng hóm hỉnh. Bà nói trong bài phỏng vấn với The Guardian năm 2004: "Tôi nghĩ mình đã bị đóng khung trong sự hài hước. Nếu làm hài kịch, bạn sẽ không được coi trọng. Hài kịch không bao giờ được xem là nghệ thuật chân chính".

Vì thế, sau những năm đầu vào nghề, Maggie Smith hướng tới dạng vai có chiều sâu tâm lý. Năm 1958, bà đóng phim điện ảnh kinh dị Nowhere to Go của đạo diễn Seth Holt, được đề cử Bafta cho nữ diễn viên phụ xuất sắc. Năm 1970, nhân vật giáo viên cay nghiệt Jean Brodie trong The Prime of Miss Jean Brodie giúp bà giành giải Oscar Nữ chính xuất sắc. Bà cũng thành công với Judith Hearne trong The Lonely Passion of Judith Hearne, đoạt giải Bafta cho Nữ chính xuất sắc, năm 1987. Trên sân khấu, bà được giới chuyên môn đánh giá cao với vai Hedda Gabler - người đàn bà cùng quẫn tìm cách chống lại thế giới nam quyền trong vở kịch cùng tên.

Ở tuổi U80, bà vẫn đam mê diễn xuất, được khán giả nhớ đến với vai nữ bá tước Grantham trong Downton Abbey (2010-2015).

Hà Thu (theo The Guardian)