Maersk dùng xe tải điện vận chuyển container tại Việt Nam

Maersk - tập đoàn logistics, vận tải biển của Đan Mạch - sẽ dùng xe tải điện trong vận chuyển container nội địa tại Việt Nam từ quý I/2026.

Tập đoàn cho biết đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để chính thức đưa vào vận hành đội xe tải điện từ quý I/2026. Số lượng xe trong giai đoạn đầu triển khai không được tiết lộ cụ thể.

Các xe sẽ được dùng vận chuyển hàng hóa giữa Kho gom hàng lẻ (Container Freight Station - CFS) của công ty và các cảng Cát Lái, Bình Dương, Đồng Nai. Họ đang hợp tác với một đối tác tại Việt Nam để xây dựng trạm sạc cách CFS khoảng 5 km, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và liên tục.

Ông Kevin Burrell, Giám đốc điều hành Maersk Khu vực Mekong (Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar) nhận định xe tải điện đắt hơn xe chạy dầu diesel nhưng chi phí năng lượng và bảo trì thấp hơn theo thời gian.

Ngoài ra, nhu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng của khách hàng đang tăng. "Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng với xe điện tại Việt Nam, thúc đẩy bởi nhận thức về môi trường và những tiến bộ công nghệ", ông Kevin Burrell cho biết.

Xe tải điện vận chuyển container Maersk dự kiến triển khai ở Việt Nam. Ảnh công ty cung cấp

Điện hóa phương tiện vận tải đang là xu hướng trong ngành logistics, thúc đẩy bởi các chính sách phát triển bền vững, chi phí nhiên liệu và các mục tiêu ESG. Riêng vận tải đường bộ hiện chiếm 12,2% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) toàn cầu.

Do đó, điện hóa được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, tối ưu hóa chi phí. Theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông Vận tải Sạch (International Council on Clean Transportation), xe tải điện giúp giảm đến 63% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trên mỗi chuyến đi so với xe tải chạy bằng dầu diesel.

Ông lớn vận tải biển Đan Mạch cho biết điện hóa vận tải nội địa phù hợp mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không (net zero) trên toàn bộ hoạt động toàn cầu của tập đoàn vào năm 2040.

Họ cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và khách hàng để mở rộng việc ứng dụng xe tải điện. "Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục mở rộng đội xe tải điện và đặt mục tiêu thay thế toàn bộ xe tải chạy bằng dầu diesel vào 2040", ông Russell Pang, Giám đốc Sản phẩm Dịch vụ Logistics Maersk Khu vực Mekong nói thêm.

Maersk đã triển khai hoặc đang thử nghiệm xe tải điện cùng các đối tác tại hơn 14 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Brazil và Tây Ban Nha. Trong chương trình này, họ sẽ mua Chứng chỉ Thuộc tính Năng lượng (Energy Attribute Certificates) dưới dạng I-RECs - tiêu chuẩn chứng nhận nguồn gốc tái tạo của điện năng - để bù đắp toàn bộ lượng điện tiêu thụ cho đội xe tải điện.

A.P. Moller - Maersk (Maersk) hoạt động tại hơn 130 quốc gia với khoảng 100.000 nhân viên. Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 18/11, ông Vincent Clerc, Giám đốc A.P.Moller - Maersk đã bày tỏ muốn tìm cơ hội đầu tư, xây cảng container lớn tại Việt Nam, với định hướng phát triển xanh, carbon thấp.

