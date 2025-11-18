Maersk muốn đầu tư, xây cảng biển container lớn tại Việt Nam

Maersk - tập đoàn logistics, vận tải biển của Đan Mạch - muốn tìm cơ hội đầu tư, xây cảng container lớn tại Việt Nam, với định hướng phát triển xanh, carbon thấp.

Thông tin này được ông Vincent Clerc, Giám đốc Tập đoàn A.P.Moller - Maersk (Maersk) nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 18/11.

Ông Vincent Clerc cho biết hãng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới gặp nhiều thách thức. Việt Nam là đối tác quan trọng của tập đoàn này tại khu vực, thế giới.

Giám đốc Tập đoàn Maersk chia sẻ họ muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư để xây dựng các cảng biển container lớn, hiện đại, xanh và các dự án logistics chiến lược tại Việt Nam. Qua đó, họ sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng kim ngạch xuất nhập khẩu, chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

"Tập đoàn nhìn thấy nhiều tiềm năng, cơ hội lớn và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của Việt Nam", ông Vincent Clerc nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc - Giám đốc Tập đoàn A.P.Moller - Maersk (Đan Mạch). Ảnh: TTXVN

Maersk là tập đoàn logistics và vận tải container lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đan Mạch. Tổng Bí thư hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong phát triển hệ thống cảng biển xanh, thông minh, dịch vụ logistics.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng, trong đó có cảng biển xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ông khuyến khích tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển, và cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dự án logistics.

Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới. Nhà điều hành đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng khắp và thông suốt để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh vào 2023. Theo Tổng Bí thư, đây là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Phương Dung