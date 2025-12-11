Madueke: 'Arsenal muốn vô địch cả Champions League và Ngoại hạng Anh'

BỉNoni Madueke, tiền đạo lập cú đúp trong trận thắng Club Brugge 3-0 ở lượt sáu tối 10/12, tin Arsenal có thể vô địch cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh mùa này.

"Chúng tôi chiến đấu ở tất cả đấu trường", Madueke chia sẻ với TNT Sports sau trận đấu tại sân Jan Breydel. "Tôi tin Arsenal có thể cạnh tranh trên cả bốn mặt trận. Chúng tôi có thể vô địch Champions League lẫn Ngoại hạng Anh. Đó phải là mục tiêu của toàn đội".

Trận này, Madueke tỏa sáng với siêu phẩm từ ngoài vòng cấm mở tỷ số ở hiệp một rồi đánh đầu nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Trước đó, tiền đạo cánh người Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Bayern cuối tháng 11. Madueke nhờ đó trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi cả ba bàn đầu tiên cho CLB ở Cup C1 châu Âu/Champions League.

Madueke nhận giải cầu thủ hay nhất trận sau khi Arsenal thắng Club Brugge 3-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League trên sân Jan Breydel, Sint-Andries, Brugge, Bỉ ngày 10/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Bàn còn lại của Arsenal trên đất Bỉ đến ở phút 56, nhờ tuyệt phẩm cứa lòng của Gabriel Martinelli về góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp Arsenal duy trì mạch toàn thắng, gần như chắc suất trong top 8 để giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League.

Đội bóng của Mikel Arteta còn đang cạnh tranh ở cả ba giải quốc nội. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 33 điểm, hơn Man City hai điểm, sẽ gặp Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 24/12 và đấu Portsmouth ở vòng ba Cup FA ngày 10/1.

Bàn mở tỷ số của Noni Madueke. Ảnh: GiveMeSport

Sau trận thắng Club Brugge, Arteta ca ngợi Madueke có khả năng tạo những khoảnh khắc ma thuật, dù anh từng bị CĐV Arsenal phản đối hồi mới đến hè này. "Đó là một bàn thắng không thể tin được", ông nói về pha lập công mở tỷ số. "Đó là khoảnh khắc của chất lượng cá nhân, của phép màu. Ở đẳng cấp này, bạn cần những cầu thủ biết tạo ra điều khác biệt".

Phong độ của Madueke khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đau đầu với vị trí tiền đạo phải, vốn thuộc về Bukayo Saka. "Điều quan trọng là sự ổn định", Arteta nói về sự cạnh tranh. "Không phải một, hai hay ba trận, mà là 10 trận liên tiếp, cứ ba ngày một lần. Đó mới là thách thức thực sự".

Gabriel Jesus (áo đỏ) vào thay Viktor Gyokeres từ phút 62. Ảnh: Arsenal FC

Một điểm nhấn khác tại Brugge là việc Gabriel Jesus vào sân trong hiệp hai, đánh dấu màn tái xuất từ khi phải phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo hồi tháng 1. Chỉ 30 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Brazil đã có ba cơ hội rõ rệt, trong đó một cú sút dội xà.

"Đó là hành trình rất khó khăn", Arteta nói. "Nhưng được thấy cậu ấy trở lại với nụ cười, năng lượng và chất lượng như vậy thật tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc vì điều đó".

Jesus thừa nhận anh từng hoài nghi trong những tháng đầu hồi phục: "Nếu không có Chúa, tôi chắc chắn không thể trở lại với tinh thần và niềm tin này. Ba tháng đầu, đầu óc tôi đầy những nghi ngờ", anh nói, và khẳng định cảm thấy tự tin sau màn tái xuất. "Mọi người đều mong tôi ghi bàn, và tôi cũng vậy. Nhưng sau 11 tháng lo sợ mình sẽ trở lại khác đi, được ra sân, chạm bóng, di chuyển như hôm nay đã đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy sẵn sàng hơn bao giờ hết".

Hồng Duy (theo Sky Sports, ESPN, Arsenal.com)