Arsenal giữ mạch toàn thắng ở Champions League

BỉBộ đôi tiền đạo cánh Noni Madueke và Gabriel Martinelli cùng lập siêu phẩm, giúp Arsenal thắng chủ nhà Club Brugge 3-0 ở lượt sáu vòng bảng Champions League.

Noni Madueke là tâm điểm ở hiệp một trên sân Jan Breydel hôm 10/12. Phút 13, tiền đạo cánh người Anh nằm sân, được đội ngũ y tế Arsenal chăm sóc vài phút và tưởng như không thể tiếp tục thi đấu.

Ngoài đường biên, HLV Mikel Arteta - người nói rằng Arsenal đang bị cuốn vào vòng xoáy chấn thương nguy hiểm - đứng ngồi không yên và liên tục nói chuyện với các trợ lý. Nhưng sau vài phút, Madueke được các bác sĩ cố định vài ngón tay bằng băng và có thể tiếp tục thi đấu.

Noni Madueke ghi bàn mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Club Brugge ở lượt sáu vòng bảng Champions League trên sân Jan Breydel, Sint-Andries, Brugge, Bỉ ngày 10/12/2025. Ảnh: GiveMeSport

Khoảng 10 phút sau, Madueke lóe sáng với bàn mở tỷ số. Nhận bóng bên cánh phải, cầu thủ 23 tuổi dùng sức mạnh và tốc độ để vượt qua hai cầu thủ Club Brugge, cắt vào trung lộ rồi sút căng từ khoảng cách khoảng 20 mét găm vào góc cao khung thành. Nỗ lực bay người của thủ môn Dani van den Heuvel chỉ làm nền cho siêu phẩm.

Người hâm mộ Arsenal từng phản đối kịch liệt khi biết Arsenal chuẩn bị tuyển mộ Madueke từ đội bóng đối địch Chelsea với giá 68 triệu USD. Nhưng việc tiền đạo người Anh liên tục ghi bàn quan trọng ở Champions League, gồm bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Bayern và mở tỷ số trước Club Brugge, chắc chắn đã khiến CĐV Arsenal thay đổi quan điểm.

Noni Madueke đánh đầu vào lưới trống hoàn tất cú đúp. Ảnh: AFP

Bàn mở tỷ số của Madueke giúp Arsenal thoải mái tâm lý và thi đấu bùng nổ hơn trong hiệp hai. Phút 47, Martin Zubimendi thoát xuống bên cánh trái rồi tạt về cột xa. Cả hàng thủ Club Brugge đứng nhìn bóng, để Madueke băng vào đánh đầu vào lưới trống, hoàn tất cú đúp. Madueke trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi cả ba bàn đầu tiên cho CLB ở Cup C1 châu Âu/Champions League.

Không chịu kém đồng đội, Gabriel Martinelli cũng vẽ nên siêu phẩm trên đất Bỉ. Phút 56, tiền đạo người Brazil đi bóng từ cánh trái cắt vào trung lộ rồi cứa lòng đưa bóng về góc xa. Một lần nữa, thủ môn Dani van den Heuvel bay người hết cỡ cũng không thể chạm bóng. Martinelli trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn năm trận liên tiếp tại Champions League, khi lần lượt "xé lưới" Bilbao, Olympiakos, Atletico, Bayern và Club Brugge.

Siêu phẩm cứa lòng của Gabriel Martinelli. Ảnh: Arsenal FC

Trận này, Arsenal nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 51%, dứt điểm 16 lần với 13 cú trúng đích - so với 16 và 7 của Club Brugge. "Pháo thủ" đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, trong đó có cú sút dội cột của hậu vệ Piero Hincapie. Phía đối diện, Club Brugge nỗ lực dứt điểm trong hầu hết các pha lên bóng đáng chú ý, nhưng không thể ghi bàn.

Ngoài chiến thắng, Arsenal còn đón cú hích lực lượng khi Gabriel Jesus vào sân trong hiệp hai, đánh dấu màn tái xuất từ khi phải phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo hồi tháng 1. Tiền đạo người Brazil suýt đánh dấu ngày trở lại bằng một bàn thắng, với cú đá dội xà ở phút 79.

Arsenal là CLB duy nhất toàn thắng ở Champions League mùa này, gần như chắc suất trong top 8 để giành vé vào thẳng vòng 1/8. Ở hai lượt còn lại, "Pháo thủ" lần lượt gặp Inter Milan ngày 20/1 và Kairat 28/1.

Hồng Duy