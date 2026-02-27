Maddox bỏ theo họ của Brad Pitt

Maddox - 25 tuổi, con trai nuôi của Brad Pitt và Angelina Jolie - bỏ họ bố, chỉ dùng họ mẹ khi để tên xuất hiện trong dự án mới.

Theo People ngày 26/2, Maddox là trợ lý đạo diễn của Couture - phim điện ảnh mới nhất của Angelina Jolie, gây chú ý khi dùng tên "Maddox Jolie" trong phần giới thiệu đội ngũ sản xuất ở cuối phim. Dự án ra mắt tại Pháp ngày 18/2 và trang tin xác nhận anh bỏ họ "Pitt" khi để tên xuất hiện công khai.

Maddox và mẹ dự quốc yến ở Nhà Trắng trong sự kiện chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm Mỹ năm 2023. Ảnh: AP

Trước đó, tác phẩm được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9/2025. People cho biết các chú thích gửi cho giới báo chí khi ấy đều có tên Maddox Jolie trong danh sách êkíp. Lần đầu anh công khai đổi họ tên từ khi làm phim cùng mẹ. Năm 2024, anh vẫn dùng tên "Maddox Jolie-Pitt" khi tham gia đoàn phim Maria của Angelina Jolie.

Các trang tin quốc tế đã liên hệ với người đại diện của minh tinh nhưng chưa nhận phản hồi.

Trailer phim 'Couture' Trailer phim "Couture". Angelina Jolie đóng vai chính Maxine Walker - đạo diễn phim được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đang làm việc cho một hãng thời trang lớn thuộc Tuần thời trang Paris. Video: HanWay Films

Maddox, con trai lớn của Jolie có tên đầy đủ là Maddox Chivan Jolie-Pitt, sinh năm 2001 ở Campuchia. Anh được minh tinh nhận nuôi lúc bảy tháng tuổi, một năm sau khi cô đóng xong bộ phim Lara Croft: Tomb Raider tại nước này. Thời điểm đó, cô còn trong cuộc hôn nhân với diễn viên Billy Bob Thornton, nhưng chọn làm mẹ đơn thân. Khi Jolie hẹn hò Brad Pitt từ năm 2005, tài tử bắt đầu làm thủ tục nhận Maddox làm con nuôi.

Khi hẹn hò với Jolie, Brad Pitt cũng nhận anh làm con nuôi. Maddox học cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) từ tháng 8/2019, theo học ngành hóa sinh. Tuy nhiên, con trai Jolie được cho dành phần lớn thời gian cho nghề làm phim.

Maddox tham gia thực hiện nhiều tác phẩm của mẹ gồm By The Sea (2015), Without Blood (2024). Anh từng làm giám đốc sản xuất First They Killed My Father (2017) - dự án dựa trên sách về nạn diệt chủng Campuchia của nhà hoạt động nhân quyền Loung Ung, bạn của Angelina Jolie.

Angelina Jolie và Brad Pitt đưa Maddox đến lễ trao giải Governors Awards năm 2013. Ảnh: AP

Maddox là người thứ tư trong số sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie công khai bỏ họ bố từ khi cuộc hôn nhân chấm dứt vào năm 2016. Sau ly hôn, các con sống với mẹ. Tháng 11/2023, Zahara - con gái nuôi của Jolie và Pitt, hiện 21 tuổi - tự giới thiệu là Zahara Marley Jolie trong một sự kiện của trường Spellman College, nơi cô đang là sinh viên.

Tháng 5/2024, Vivienne - 18 tuổi, con gái út của cả hai - tự ghi danh là "Vivienne Jolie" khi tham gia sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders cùng mẹ. Hai tháng sau, chị gái của cô nộp đơn xin tòa đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Jolie khi đủ 18 tuổi. Vivienne và Shiloh là con ruột của cặp sao.

Hiện Shiloh là người duy nhất đổi tên chính thức, không rõ các anh chị em còn lại có trải qua các thủ tục pháp lý tương tự hay không. Luật sư của cô cho biết thân chủ của họ đã "đưa ra một quyết định mang tính độc lập và quan trọng sau những sự kiện đau lòng" vào thời điểm cô chờ danh tính mới.

Năm 2024, nguồn tin của People rằng hành động của Shiloh ảnh hưởng đến Brad Pitt. "Anh ấy biết Shiloh đã bỏ họ của mình. Đương nhiên với anh, việc nhớ lại chuyện đã mất các con thật không dễ dàng. Anh yêu thương tụi nhỏ và nhớ chúng", người này nói thêm.

Hai người còn lại là Pax Thiên - con nuôi gốc Việt của hai nghệ sĩ, 23 tuổi - và Knox - con út, anh song sinh của Vivienne - chưa đổi họ. Tuy nhiên, Pax không có mối quan hệ tốt với Brad Pitt, từng chỉ trích tài tử vào Ngày của Cha. Knox là người con duy nhất chưa bày tỏ lập trường về cuộc chiến ly hôn của bố mẹ.

Phương Thảo (theo People)