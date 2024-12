Con trai Angelina Jolie làm trợ lý đạo diễn phim mới của mẹ

Maddox - 23 tuổi, con trai nuôi gốc Campuchia của Angelina Jolie - làm trợ lý đạo diễn phim "Stitches", dự án điện ảnh mới nhất của minh tinh.

Theo Daily Mail ngày 17/12, Maddox có mặt trên phim trường cùng Angelina Jolie, hỗ trợ mẹ quay những cảnh đêm mưa tại Paris gần đây. Hãng tin cho biết anh là trợ lý đạo diễn thứ ba của Stiches. Phim do đạo diễn Pháp Alice Wincour thực hiện, lấy bối cảnh về giới thời trang cao cấp. Angelina Jolie vào vai Maxine - nhà làm phim Mỹ, quen biết một số phụ nữ trong Tuần lễ thời trang. Hiện thông tin về nội dung chưa được tiết lộ.

Maddox trên trường quay "Stitches" hôm 9/12. Ảnh: Splash News

Maddox đang theo học ngành hóa sinh của đại học Yonsei (Hàn Quốc), nhưng trang tin cho rằng con trai Jolie có vẻ dành phần lớn thời gian cho nghề làm phim. Anh từng tham gia êkíp thực hiện một số tác phẩm của mẹ gồm By The Sea (2015), Without Blood (2024), gần nhất là Maria.

Ngoài ra, anh giữ vai trò giám đốc sản xuất phim First They Killed My Father (2017) - dự án dựa trên sách về nạn diệt chủng Campuchia của nhà hoạt động nhân quyền Loung Ung, bạn của Angelina Jolie. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2017, Jolie cho biết Maddox khuyến khích cô thực hiện bộ phim về quê hương anh, giúp mẹ nghiên cứu tài liệu để viết kịch bản.

Angelina Jolie và Maddox tại LHP Toronto năm 2017. Ảnh: WireImage

Maddox sinh năm 2001, được Angelina Jolie nhận nuôi lúc bảy tháng tuổi. Khi hẹn hò với Jolie, Brad Pitt cũng nhận anh làm con nuôi. Maddox học cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) từ tháng 8/2019. Tháng 4/2023, hai mẹ con cùng tham dự quốc yến tại Nhà Trắng trong sự kiện chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm Mỹ.

Tương tự những người em trong nhà, Maddox ít xuất hiện trước công chúng. Cuối tháng 9, anh hiếm hoi dự thảm đỏ với mẹ và hai em - Pax Thiên, Zahara. Một số nguồn tin cho biết anh đã bỏ họ Pitt của bố trong một số giấy tờ không chính thống từ năm 2021.

Những người con khác của Angelina Jolie cũng hỗ trợ công việc của cô. Pax Thiên - 21 tuổi, con trai nuôi gốc Việt - cùng anh trai tham gia đoàn phim Maria, làm nhiếp ảnh gia cho mẹ. Zahara, 19 tuổi, thực hiện một số dự án cho thương hiệu Atelier Jolie - hãng thời gian bền vững do minh tinh sáng lập. Theo Daily Mail, cô xuất hiện trên phim trường Stitches gần đây nhưng không rõ có vào êkíp hay không. Con gái út Vivienne, 16 tuổi, cùng mẹ sản xuất vở kịch The Outsiders hồi tháng 4.

Angelina Jolie cùng ba con nuôi dự buổi ra mắt phim "Maria" Maddox (phải) và hai em dự LHP New York cùng mẹ hôm 29/9. Video:Daily Mail

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Cô và tài tử Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Theo TMZ, nhiều tin đồn cho rằng vì Brad Pitt đánh Maddox trên chuyến bay riêng từ Pháp về nhà nên Jolie muốn chia tay. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang Miraval.

Phương Thảo (theo Daily Mail)