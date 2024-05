Con gái út của Brad Pitt bỏ họ bố

Vivienne - con gái 15 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt - được cho đã bỏ họ bố, chỉ giữ họ mẹ.

Theo People ngày 26/5, trong phần thông tin vở kịch The Outsiders - dự án Vivienne Jolie-Pitt cùng mẹ Angelina Jolie sản xuất, tên của cô không còn ghi họ "Pitt". Hiện không rõ "Vivienne Jolie" là tên chính thức hay nghệ danh mới của cô.

Vivienne và mẹ Angelina Jolie tại sự kiện quảng bá phim "The Eternal" ở London vào tháng 10/2021. Ảnh: WireImages

Vivienne không phải người con đầu tiên đổi họ sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn vào năm 2016. Zahara - con gái nuôi của cặp sao - từng khiến truyền thông chú ý khi giới thiệu bản thân là Zahara Marley Jolie thay vì Zahara Marley Jolie-Pitt trong một chương trình tại trường cao đẳng Spelman - nơi cô đang theo học - hồi tháng 11/2023.

Màn giới thiệu tên của Zahara Jolie Màn giới thiệu tên mới của Zahara tại trường cao đẳng Spelman. Video: Instagram Essence

People cho biết kể từ khi ly hôn, Brad Pitt luôn muốn gặp các con. Tháng 8/2022, một người thân cận với tài tử tiết lộ Pitt đã hy vọng tình cảm cha con được cải thiện khi cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng với Angelina Jolie diễn ra. Người này cho biết sao Fight Club luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng tình hình hiện tại quá khó với anh.

"Anh ấy nhớ các con mỗi khi không thể gặp mặt. Pitt tin rằng một ngày nào đó, mối quan hệ của họ sẽ thân thiết trở lại", người này nói thêm.

Gần đây, vụ ly hôn ồn ào của Angelina Jolie và Brad Pitt có tình tiết mới liên quan đến những người con. Vào tháng 4, cựu vệ sĩ của gia đình Jolie-Pitt tiết lộ Angelina có hành vi "khuyến khích" con không gặp bố khi tài tử đến thăm. People cho biết nhân viên an ninh đưa ra lời khai sau khi minh tinh tố cáo Brad Pitt bạo hành cô từ trước vụ xô xát trên máy bay năm 2016, dẫn đến việc cô đệ đơn ly dị.

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt sinh năm 2008 tại thành phố Nice (Pháp), có anh trai sinh đôi là Knox Léon và chị gái ruột Shiloh, 17 tuổi. Angelina Jolie và Brad Pitt còn có các con nuôi gồm Maddox, 22 tuổi, Pax Thiên, 20 tuổi và Zahara, 19 tuổi. Vivienne có cuộc sống kín tiếng, cùng các anh chị học tại nhà với gia sư.

Từ khi bố mẹ ly hôn năm 2016, cô sống tại Los Angeles dưới sự giám hộ và nuôi dưỡng của Angelina Jolie theo quyết định của tòa án, do chưa đủ 18 tuổi. Brad Pitt vẫn được quyền thăm con.

Những năm gần đây, Vivienne cùng mẹ gặp gỡ các diễn viên Broadway. Trong vở kịch The Outsiders mới ra mắt, cô làm trợ lý hỗ trợ Jolie. Theo Hello Magazine, minh tinh cho biết chính Vivienne là người truyền cảm hứng cho cô sản xuất vở kịch sau khi hai mẹ con thưởng thức buổi biểu diễn tại nhà hát La Jolla Playhouse (San Diego) năm 2023. Vivienne thuyết phục mẹ gặp tác giả S.E Hinton, 75 tuổi, người viết tiểu thuyết The Outsiders ở tuổi 16.

Phương Thảo (theo People)