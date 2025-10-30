Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi

Thái LanChủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, để gửi lời xin lỗi sau vụ nhầm cờ trong lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025.

Madam Pang gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng vào lúc 15h hôm nay 30/10. Sau lời chào, Chủ tịch FAT tặng hoa và xin lỗi tới nhân dân Việt Nam và LĐBĐ Việt Nam (VFF), sau sự việc nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm hôm 28/10.

Bà Pang cho biết thấu hiểu sự thất vọng của nhân dân Việt Nam, và hy vọng nhận được sự tha thứ. Bà khẳng định sự nhầm lẫn hoàn toàn do vô ý và không ai mong muốn. FAT nhận thức đầy đủ và dành sự tôn trọng cao nhất cho quốc kỳ - biểu tượng đại diện cho phẩm giá và danh dự của một Quốc gia.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (trái) tặng hoa cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (phải), ở Đại sứ quán tại Bangkok chiều 30/10/2025. Ảnh: FAT

Thông cáo của FAT cho biết Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm kích trước sự chân thành trong lời xin lỗi của bà Pang, cũng như hành động ngay lập tức để khắc phục sự việc. "Đại sứ khẳng định sự việc là vô ý và do lỗi của ban tổ chức sự kiện", FAT cho hay.

Vào hôm qua, FAT đã cử phái đoàn đến Hà Nội, dẫn đầu là Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển Adisak Benjasiriwan, để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cũng có mặt chứng kiến.

VFF ghi nhận lời xin lỗi của đại diện FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác. VFF cũng xem đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn (phải) nhận thư xin lỗi từ Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Adisak Benjasiriwan, tại trụ sở VFF ở Hà Nội ngày 29/10/2025. Ảnh: VFF

Sai sót xảy ra trong lễ bốc thăm kéo dài khoảng 10 phút do FAT tổ chức chiều 28/10. Khi đó, lá thăm của Việt Nam in hình cờ Trung Quốc, được đại diện Ban tổ chức đưa ra trước các quan khách và phóng viên tham dự.

Sau khi phát hiện sự cố, FAT lập tức xóa video buổi lễ khỏi các nền tảng. Cùng ngày, họ ra thông cáo thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sai sót và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

VFF cũng nhanh chóng gửi công văn khẩn đến AFF và FAT để phản đối và yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Theo VFF, sự cố nghiêm trọng này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Một ủy ban điều tra đặc biệt sau đó được FAT thành lập, nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Theo kết quả ban đầu, lỗi đến từ ban tổ chức sự kiện, chứ không phải AFF hay cấp lãnh đạo FAT.

Sự cố nhầm cờ từng có tiền lệ ở thể thao Đông Nam Á. Tại SEA Games 29 ở Malaysia và SEA Games 32 ở Campuchia, cờ Indonesia đều bị in ngược, trở thành cờ Ba Lan. Sau sự cố ở SEA Games 29, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đã gặp trực tiếp người đồng cấp ở Indonesia để xin lỗi.

Giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 dự kiến diễn ra từ 23/12 đến 29/12 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, với 7 đội: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Brunei.

Hiếu Lương