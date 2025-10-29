VFF ghi nhận lời xin lỗi của Thái Lan

Hà NộiĐại diện LĐBĐ Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan đã có cuộc họp tại Hà Nội liên quan đến việc nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc tại lễ bốc thăm futsal U19 Đông Nam Á 2025.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã cử Phó Chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đoàn đại biểu đến Việt Nam vào chiều nay 29/10. FAT muốn chuyển lời xin lỗi trực tiếp, thể hiện thiện chí khắc phục và mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nền bóng đá.

Cuộc gặp gỡ kéo dài hai giờ đồng hồ giữa đại diện FAT và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, đã diễn ra tại trụ sở VFF. Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cũng có mặt chứng kiến.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn (phải) nhận thư xin lỗi từ Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Adisak Benjasiriwan, tại trụ sở VFF ở Hà Nội ngày 29/10/2025. Ảnh: VFF

Ông Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) gửi tới VFF. Bà Pang bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc ở lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến VFF, AFF và tất cả các bên liên quan vì sự việc này", thư của Chủ tịch FAT có đoạn. "Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của các bên, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai".

VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

FAT nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. Liên đoàn đã tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn.

FAT cũng cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

Sai sót xảy ra trong lễ bốc thăm kéo dài khoảng 10 phút do FAT tổ chức chiều qua. Sau đó, FAT đã xóa video khỏi các nền tảng mạng xã hội của họ.

VFF gửi công văn khẩn đến AFF và FAT, phản đối và yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Theo VFF, sự cố nghiêm trọng này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Sự cố nhầm cờ đã có tiền lệ ở thể thao Đông Nam Á. Tại SEA Games 29 ở Malaysia và SEA Games 32 ở Campuchia, cờ Indonesia đều bị in ngược, trở thành cờ Ba Lan. Sau sự cố ở SEA Games 29, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đã gặp trực tiếp người đồng cấp ở Indonesia để xin lỗi. Sau đó, hai Bộ trưởng đã bắt tay nhau.

Giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 dự kiến diễn ra từ 23/12 đến 29/12 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, với 7 đội: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Brunei.

Hiếu Lương