Thái Lan nhầm cờ Việt Nam ở lễ bốc thăm giải Đông Nam Á

Thái LanChủ nhà Thái Lan nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, chiều 28/10.

Sai sót xảy ra trong lễ bốc thăm kéo dài khoảng 10 phút do LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức. Sau đó, FAT đã xóa video khỏi các nền tảng mạng xã hội.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết đã gửi văn bản khẩn đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và FAT. "VFF phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm", thông báo của VFF có đoạn. "Sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN".

Chủ nhà Thái Lan nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm chia bảng giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Thái Lan ngày 28/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân, đồng thời đảm bảo biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự việc tái diễn trong các sự kiện sắp tới. "VFF tin tưởng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất", thông báo nhấn mạnh.

Ngay chiều nay, AFF và FAT đã gửi lời xin lỗi đến Việt Nam và VFF về sự việc kể trên.

Giải U19 futsal Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 23/12 đến 29/12 tại Nonthaburi, Thái Lan. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội nhất mỗi bảng vào bán kết.

Ngoài ra, AFF cũng tổ chức giải U16 futsal Đông Nam Á với năm đội là Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để hai đội nhất đá chung kết.

Đây là lần đầu tiên AFF tổ chức các giải futsal ở lứa tuổi U16 và U19. Trước đây, giải trẻ duy nhất cho futsal Đông Nam Á là U20 châu Á do LĐBĐ châu Á (AFC) chủ trì, nhưng tạm ngừng từ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đến nay chưa trở lại.

Theo kế hoạch, U19 và U16 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện từ ngày 16/11 tại TP HCM.

Năm 2023, cơ thủ Trần Quyết Chiến từng bỏ giải billiards ở Trung Quốc vì vấn đề liên quan chủ quyền quốc gia. Khi đó, anh được mời tham dự sự kiện thi đấu giao hữu do Liên đoàn Billiard thế giới (UMB) phối hợp Liên đoàn Billiards and Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại Thượng Hải. Mục đích của giải là quảng bá nội dung carom 3 băng và chào mừng CBSA là thành viên của Liên đoàn Billiard carom Châu Á.

Tuy nhiên, trận đấu giữa Quyết Chiến và tay cơ Dick Jaspers khi phát trên sóng truyền hình trực tiếp, ở đoạn chiếu chậm các đường bi đã bị lồng ghép hình ảnh bản đồ Trung Quốc có cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Cho rằng việc này không phù hợp với hình ảnh về chủ quyền của đất nước, HLV Nguyễn Việt Hòa đồng ý để Quyết Chiến ngưng tham gia sự kiện và yêu cầu anh trở về Việt Nam sớm nhất có thể. Vụ việc cũng được báo cáo ngay cho Sở Văn hóa Thể thao TP HCM.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải U19 futsal Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF

Hiếu Lương