Sao "Home Alone" Macaulay Culkin ngỏ ý quay phần mới của series, nêu ý tưởng nhân vật Kevin McCallister phải đối đầu với con trai mình để được vào nhà.

Macaulay Culkin muốn quay phần mới 'Ở nhà một mình' Trailer "Ở nhà một mình" (tên gốc: Home Alone) năm 1990. Video:20th Century Fox Macaulay Culkin nói cân nhắc việc trở lại đóng nhân vật Kevin McCallister ở phần tiếp theo của Ở nhà một mình, trong sự kiện kỷ niệm 35 năm ra mắt series, ngày 22/11. Tuy nhiên, anh bày tỏ chỉ tham gia khi có kịch bản chất lượng, hợp lý. "Tôi không phản đối, miễn là làm thật chuẩn", Culkin nhấn mạnh.

Ngôi sao cho biết anh nghĩ đến cốt truyện Kevin là người góa vợ hoặc đã ly hôn, phải một mình nuôi con. Vì quá bận rộn nên anh ta lơ là việc chăm sóc cậu bé, khiến đứa trẻ giận dỗi. Trong kỳ nghỉ lễ, khi Kevin bị kẹt ngoài nhà, con trai chẳng những không mở cửa mà còn lên kế hoạch chơi khăm bố. "Chính thằng bé là người giăng bẫy tôi. Vai trò sẽ hoán đổi, Kevin phải tìm cách đối phó với con trai thay vì chiến đấu trước những tên trộm như Harry (Joe Pesci) hay Marv (Daniel Stern)", anh nói.

Theo Culkin, ngôi nhà đóng vai trò ẩn dụ cho mối quan hệ cha con. Việc Kevin vượt chướng ngại, thuyết phục cậu nhóc mở cửa cho mình vào nhà phản chiếu quá trình một người cha tìm cách kết nối, để con mở lòng trở lại sau quãng thời gian cả hai xa cách vì không hiểu nhau.

Macaulay Culkin vào vai Kevin McCallister trong "Home Alone 2 - Lost In New York". Ảnh: Kobal

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Entertainment Tonight, Chris Columbus - đạo diễn của series nói về khả năng sản xuất phần tiếp theo. "Phim Ở nhà một mình không chỉ tồn tại như một sản phẩm mà là một khoảnh khắc đặc biệt, không thể tái tạo được. Tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu cứ cố gắng tái hiện những gì chúng tôi làm cách đây 35 năm trước. Mọi thứ nên để nguyên như vậy", ông nói.

Cả Culkin lẫn Columbus đều không tham gia Home Alone 3 - phần phim sản xuất năm 1997, hầu như bị công chúng lãng quên. Phần thứ tư được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào năm 2002. Năm 2021, Disney từng nỗ lực đổi mới thương hiệu bằng bộ phim Home Sweet Home Alone, phát sóng độc quyền trên Disney+ với sự tham gia của Archie Yates - diễn viên nổi tiếng từ Jojo Rabbit. Tuy nhiên, phản ứng không quá tích cực từ khán giả trước các bản làm lại này phần nào khẳng định quan điểm của đạo diễn Chris Columbus, theo Variety.

Macaulay Culkin (trái) bên vợ và con trai đầu. Ảnh: AFP

Macaulay Culkin 45 tuổi, là diễn viên Mỹ, nổi tiếng với vai cậu bé Kevin trong Home Alone. Thời thiếu niên, anh được các nhà làm phim săn đón, đóng nhiều tác phẩm như My Girl (1991), The Good Son (1993), Richie Rick (1994), The Pagemaster (1994), Getting Even with Dad (1994). Khi đó, anh có tài sản 17 triệu USD.

Năm 14 tuổi, cha mẹ anh ly hôn và cố kiểm soát tiền của con. Song, anh xóa họ khỏi quỹ tín dụng, thuê người giám sát tài chính. Lúc 17 tuổi, anh kết hôn Rachel Miner và đổ vỡ năm 2002. Vào tháng 1/2022, anh đính hôn với Brenda Song, hiện có hai con trai. Trước đó, anh nhiều năm chìm trong nghiện ngập. Diễn viên được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ở tuổi 43.

Thu Giang (theo People, Variety)