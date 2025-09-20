Mắc viêm gan B sau tình một đêm

Thành, 37 tuổi, TP HCM, mắc viêm gan B sau khi 'tình một đêm' trong thời gian đi công tác, giấu vợ về bệnh.

Thành cho biết phát hiện bệnh trong một lần đi hiến máu đầu năm 2024. Anh âm thầm đi khám, uống thuốc điều trị, tái khám. Tuy nhiên, bệnh vẫn lây nhiễm cho vợ, chuyển mạn tính do phát hiện muộn, khiến cuộc sống gia đình anh đảo lộn.

Còn Hương, 30 tuổi, ở Thanh Hóa, vội tiêm chủng vaccine viêm gan B sau khi nghe chồng thú nhận mắc viêm gan B. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị đã nhiễm viêm gan B nên không thể tiêm vaccine nữa. Chị được theo dõi viêm gan B cấp tính, uống thuốc kháng virus, tái khám định kỳ để tránh bệnh chuyển mạn tính.

Một trong những đường lây của viêm gan B là quan hệ tình dục, ảnh hưởng các thành viên trong gia đình, do đó cần chủ động phòng ngừa. Ảnh: Vecteezy

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, viêm gan B là bệnh truyền nhiễm, lây truyền chủ yếu qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục. Ngoài ra, việc dùng chung các dụng cụ có thể nhiễm máu của người viêm gan B như dao cạo, bàn chải răng, cũng gây lây nhiễm bệnh.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu điển hình ở giai đoạn đầu, dẫn đến nhiều người không biết bản thân mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng, bệnh thường ở giai đoạn muộn, có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan.

Hiện viêm gan B chưa có phương pháp trị khỏi bệnh. Người bệnh cần sử dụng thuốc kháng virus, tái khám thường xuyên, không tự ý bỏ điều trị khiến bệnh không được kiểm soát.

Nam thanh niên tiêm vaccine viêm gan B phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Để phòng bệnh, biện pháp hiệu quả nhất là tiêm vaccine cho trẻ em và người lớn. Hiện Việt Nam lưu hành hai vaccine đơn phòng viêm gan B và một loại phối hợp phòng thêm viêm gan A.

Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm, tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm. Trẻ em cần tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh, sau đó tiếp tục theo lịch tiêm ngừa vaccine có thành phần viêm gan B như vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 6 trong 1.

Bên cạnh vaccine, mọi người chú ý nâng cao thể trạng với lối sống lành mạnh, kiểm soát căng thẳng, tránh tình dục không an toàn. Mỗi người nên có bộ dụng cụ cá nhân riêng, tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân, thận trọng với các đồ dùng có khả năng gây vết thương chảy máu.

Diệu Thảo

*Tên nhân vật được thay đổi.