Xuân Trường, 20 tuổi, An Giang, mắc sùi mào gà ở họng nhưng hai lần được chẩn đoán nhiệt miệng và viêm họng hạt.

Hai tháng trước, Trường có cảm giác vướng ở họng khi nuốt, kèm mùi hôi khó chịu, nóng rát khoang miệng, khàn giọng và đau họng. Tại phòng khám tư và bệnh viện tuyến huyện, anh được chẩn đoán viêm họng, nhiệt miệng, kê thuốc uống và hướng dẫn uống nhiều nước, vệ sinh răng miệng, tránh đồ nóng, rượu bia. Tuy nhiên, triệu chứng không thuyên giảm, thậm chí còn chảy máu khi ho và ăn uống.

Lo ngại ung thư, Trường đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, nội soi phát hiện u sùi mào gà ở cuống họng. Sinh thiết cho kết quả lành tính, anh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u, kết hợp kháng sinh và vệ sinh miệng họng bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế tái phát. Sau đó, anh thừa nhận đã không nói thật về tình trạng của bản thân, dẫn tới chẩn đoán nhầm.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phẫu thuật loại bỏ khối u sùi mào gà vùng họng cho người bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Còn anh Hùng, 45 tuổi, TP HCM bị ngạt mũi, hắt hơi liên tục. Anh đã khám bệnh hô hấp, kết hợp kiểm tra sức khỏe. Kết quả nội soi vùng họng có tổ chức sùi bề mặt súp lơ kèm giả trắng kích thước nhỏ, nằm khuất sau lưỡi gà, phải phẫu thuật loại bỏ u. Sau phẫu thuật, sức khỏe anh bình thường, song bác sĩ khuyến cáo bệnh có nguy cơ tái phát cao, do đó cần kiêng uống rượu, hút thuốc, tránh quan hệ qua đường miệng, kết hợp ăn uống đủ chất, tránh căng thẳng.

Theo BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, sùi mào gà do virus HPV type 6 và 11 gây ra, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc da kề da, thường xuất hiện ở vùng sinh dục. Trường hợp nốt sùi mọc ở họng có thể liên quan đến quan hệ bằng đường miệng, hôn môi sâu, với vị trí thường gặp ở cổ họng, thanh quản, cuống lưỡi, lưỡi gà... Người bệnh dễ nhầm với viêm họng, nhiệt miệng, cảm cúm nên thường chẩn đoán muộn, khiến u nhú lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng và tiến triển thành ung thư.

Một nghiên cứu tại Đài Loan trên hơn 21.000 bệnh nhân mụn cóc sinh dục cho thấy 1.002 người tiến triển thành ung thư vùng sinh dục hoặc họng, chủ yếu do tái phát bệnh nhiều lần và tăng nguy cơ nhiễm các type HPV nguy cơ cao, nhất là type 16 và 18.

Nam thanh niên tiêm vaccine HPV Gardasil 9 phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Để phòng bệnh, cần quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh răng miệng sạch, tránh hút thuốc lá, rượu bia, đồng thời tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng. Khi có triệu chứng, nên đi khám và điều trị sớm để tránh tái phát và biến chứng.

Tiêm vaccine cho cả nam và nữ là biện pháp tránh mắc sùi mào gà hiệu quả, tỷ lệ bảo vệ hơn 90%. Người đã mắc bệnh vẫn cần tiêm vaccine để tránh nhiễm type virus HPV chưa nhiễm và ngăn tái nhiễm bệnh.

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine HPV gồm Gardasil vàGardasil 9. Vaccine giúp phòng bệnh sùi mào gà và các bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hầu họng, ung thư vùng sinh dục do virus HPV gây ra.

Trong đó, vaccine Gardasil giúp phòng 4 type: 6, 11, 16, 18, tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi. Bé gái từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng, người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi cách nhau 6 tháng. Còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trẻ từ trẻ 9 đến dưới 15 tuổi chỉ tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Linh An