Chưa quan hệ có nhiễm virus HPV không?

Nếu chưa phát sinh quan hệ tình dục, thanh thiếu niên có khả năng nhiễm virus HPV không? (Kim Thư, 18 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

HPV là virus phổ biến, hầu hết người có quan hệ tình dục sẽ nhiễm ít nhất một lần trong đời. Virus lây chủ yếu qua tiếp xúc da kề da, niêm mạc ở vùng sinh dục, miệng, hậu môn, kể cả khi không có triệu chứng.

Ngoài quan hệ tình dục, HPV còn có thể lây qua dùng chung quần áo, khăn tắm, đồ lót, bồn cầu không vệ sinh, hoặc dụng cụ y tế không tiệt trùng. Năm 2017, 80 trẻ ở Hưng Yên bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại cơ sở không đảm bảo vô trùng. Như vậy, thanh thiếu niên dù có sức đề kháng tốt vẫn có nguy cơ nhiễm HPV.

Phần lớn ca nhiễm HPV có thể tự khỏi, nhưng 10-20% tiến triển dai dẳng, gây sùi mào gà và nhiều loại ung thư như cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn, vòm họng. Các chủng nguy cơ cao có thời gian ủ bệnh dài (10-20 năm), người nhiễm vẫn có thể lây dù không có triệu chứng.

Minh họa xét nghiệm kiểm tra tình trạng nhiễm virus HPV. Ảnh: Vecteezy

Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều cơ quan y tế khuyến cáo. Vaccine có khả năng bảo vệ đến 94% nếu tiêm sớm và đầy đủ. Mũi tiêm được chứng minh hiệu quả, dung nạp tốt ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên, giúp phòng nhiễm virus trước khi bắt đầu có quan hệ tình dục lần đầu tiên.

Hiện có hai loại vaccine ngừa HPV, trong đó, vaccine Gardasil phòng 4 type virus phổ biến gồm 6, 11, 16 và 18, tiêm cho nữ từ 9 - 26 tuổi. Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 14 đến 26 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng. Còn vaccine Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, phòng 9 type virus gồm 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 15 đến 45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh đó, mọi người vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: quan hệ tình dục an toàn, hạn chế các chất kích thích, sinh hoạt lành mạnh, không dùng chung vật dụng cá nhân, duy trì khám sức khỏe định kỳ...

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC