Mắc Covid-19 đã khỏi, có cần tiêm vaccine phòng bệnh hô hấp không?

Xin hỏi người mắc Covid-19 đã khỏi có cần tiêm các vaccine phòng bệnh hô hấp không? Nếu có thì đó là những vaccine gì?

Người chưa mắc Covid-19 thì tiêm vaccine phòng bệnh hô hấp có vai trò thế nào? (Minh Lam)

Trả lời:

Chào anh/chị,

Nếu chúng ta mắc Covid-19 nhưng khỏi bệnh và không bị bội nhiễm đó là một may mắn. May mắn này có thể do chúng ta đã từng chích ngừa, có thể do thể trạng tốt và cũng có thể do sử dụng thuốc kịp thời.

Bản thân mỗi chúng ta không thể biết trước được, kể từ thời điểm đã mắc Covid-19 khỏi và về sau chúng ta có mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi do siêu vi hay không. Khi càng lớn tuổi, chức năng hô hấp càng suy giảm, việc đẩy virus ra khỏi cơ thể yếu đi, cơ thể dễ mắc các bệnh về viêm đường hô hấp trên, viêm phổi do virus hơn. Vì vậy, dù chưa mắc Covid-19 hay đã mắc và khỏi bệnh cũng cần tiêm ngừa vaccine phòng bệnh hô hấp đầy đủ.

Việc tiêm vaccine ngừa các bệnh về đường hô hấp có thể hỗ trợ tăng sức đề kháng, hạn chế nhiễm bệnh cũng như giảm bệnh nặng nếu mắc Covid-19. Những vaccine phòng bệnh hô hấp cần tiêm gồm vaccine phế cầu, cúm...

BS.CKI. Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC