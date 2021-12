Mạc Can tái xuất với phim kinh dị

Nghệ sĩ Mạc Can lăn xả trên trường quay phim kinh dị "Chuyện ma gần nhà" khi tái xuất ở tuổi 76.

Trong teaser phim - công bố hôm 10/12, Mạc Can góp mặt với vai phụ. Nhân vật của ông chưa được tiết lộ cụ thể, mang tạo hình một chú hề với cảnh làm phép trong căn phòng kín. Theo đoàn làm phim, cảnh quay của Mạc Can được thực hiện hồi tháng 3, tại sân thượng một tòa chung cư cũ ở TP HCM trong thời tiết có lúc lên đến 42 độ C.

Tạo hình Mạc Can trên trường quay phim hồi tháng 3. Ảnh: Mai Nhật

Để đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ, êkíp cử người túc trực chăm sóc ông, có điều dưỡng đo huyết áp mỗi ngày. Dù làm việc trong thời tiết nắng nóng, ông không than mệt, ngược lại còn động viên ngược tinh thần đoàn làm phim. Huỳnh Thanh Trực - diễn viên trẻ có nhiều cảnh đóng chung với Mạc Can - cho biết: "Ông rất hóm hỉnh, mỗi lần thấy ai đi qua là trêu chọc hoặc lấy bánh mời ăn".

Ở tuổi 76, Mạc Can vẫn nhớ thoại tốt. Ông không học thuộc kịch bản mà được một thành viên trong êkíp đọc rồi diễn giải lại theo ngôn ngữ đời thường. Đạo diễn bố trí ông Phúc Đặng - một diễn viên đóng thế 62 tuổi, vóc dáng tương tự Mạc Can để giúp ông tiết kiệm sức. Người này đảm nhận vai thay Mạc Can trong một số đoạn không nhìn rõ mặt.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam. Hiện ông ở trọ tại quận Bình Tân cùng vợ vì không muốn phiền lụy con cháu.

Teaser "Chuyện ma gần nhà" Teaser "Chuyện ma gần nhà". Video: Production Q

Chuyện ma gần nhà lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh truyền miệng phổ biến ở đô thị. Teaser hé lộ một trong những tuyến truyện chính của phim, liên quan đến chân dung một cô gái bí ẩn từng được vẽ trên các xe bán nước mía nhiều thập niên trước. Dự án là phim mới nhất của đạo diễn Hữu Tấn sau Bắc kim thang (2019) và Rừng thế mạng (2021), dự kiến ra rạp ngày 11/2/2022.

Tam Kỳ