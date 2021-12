'Ma trận 4' hé lộ cảnh hành động

Trailer cuối của "The Matrix: Resurrections" hé lộ hàng loạt cảnh hành động của Keanu Reeves và bạn diễn Carrie-Anne Moss khi trở lại Ma Trận.

Ngày 7/12, nhà phát hành tung trailer cuối cùng cho Ma trận 4, bom tấn đánh dấu sự trở lại của Keanu Reeves trong vai Neo sau gần hai thập kỷ. Video hé lộ hàng loạt cảnh hành động giữa con người và đoàn quân trí tuệ nhân tạo. Khán giả bắt gặp các thước phim quen thuộc của thương hiệu The Matrix như dùng tay không cản đường đạn bay, di chuyển qua các chiều không gian thực - ảo...

Trailer Ma trận 4 (The Matrix) trailer cuối Trailer "The Matrix: Resurrections". Video: CGV

Nhà sản xuất bật mí phần hành động trong phim sẽ được xây dựng quy mô hơn, mang tầm vóc một cuộc đại chiến giữa con người và AI với hàng loạt cảnh cháy nổ và các loại vũ khí hạng nặng.

Đoạn video dài gần ba phút cũng tiết lộ nhiều chi tiết trong kịch bản hơn các trailer trước. Ở hiện tại, Neo (Reeves đóng) đã trở về làm lập trình viên Thomas Anderson như trước khi bước vào Ma Trận. Tuy nhiên, anh liên tục gặp những ảo giác về quá khứ trong vũ trụ ảo. Điều này dần khiến nhân vật rối trí, không còn phân biệt được thực - ảo.

Để tìm câu trả lời, Anderson lần theo dấu vết của những mảnh ký ức rời rạc. Anh tái ngộ đồng đội cũ Trinity (Carrie-Anne Moss), người giờ là bà mẹ ba con sống tại vùng ngoại ô. Hai người bị kéo trở lại Ma Trận nhưng có thể một lần nữa phải xa cách. Cuối trailer, Trinity nói với Neo: "Giấc mơ của em kết thúc ở đây".

Lana Wachowski, tác giả ba phần đầu tiếp tục giữ ghế đạo diễn. Chị gái Lilly của cô không tham gia dự án vì bận sản xuất một series khác. Lana Wachowski viết kịch bản cùng David Mitchell và Aleksandar Hemon.

Loạt phim The Matrix lần đầu ra mắt năm 1999, được xem là tượng đài trong dòng khoa học viễn tưởng. Kịch bản xoay quanh nhân vật Neo, mắc kẹt trong một thế giới ảo được biết đến với cái tên Ma Trận. Phim giành bốn giải Oscar năm 2000 cho hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Phần hai và ba - The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions - đều ra mắt năm 2003, nâng tổng doanh thu lên hơn 1,6 tỷ USD.

Đạt Phan