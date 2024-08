Lynk & Co 01 2024 - CUV cỡ C chạm ngưỡng 1 tỷ đồng

Thương hiệu xe hơi Trung Quốc Lynk & Co ra mắt 01 phiên bản mới ngày 7/8. Lynk & Co 01 thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, nơi có những đối thủ đáng gờm luôn nằm trong top đầu doanh số hàng tháng như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory.

Ở phiên bản mới, 01 giữ nguyên giá và động cơ. Mẫu gầm cao cỡ C của Lynk & Co bán ra một phiên bản giá 999 triệu đồng. Trong khi các đối thủ có nhiều phiên bản cùng các mức giá như Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng), Honda CR-V (1,109-1,31 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-919 triệu đồng), Kia Sportage (859 triệu - 1,029 tỷ đồng).