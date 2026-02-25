Lý do tai nạn liên hoàn chủ yếu xảy ra ở làn trái cao tốc

Tai nạn trên cao tốc, đặc biệt ở làn trái, thường bắt nguồn từ sai lầm quen thuộc như đi sai làn, bám đuôi, dừng xe sai quy định.

Dịp Tết Nguyên đán luôn là lúc lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng đột biến. Chính vì thế, đây cũng là lúc nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc lại có xu hướng lặp lại, trong đó phần lớn xảy ra tại làn trái, là làn đường được thiết kế cho xe chạy tốc độ cao. Theo các chuyên gia lái xe an toàn, lý do của thực trạng này không chỉ đến từ yếu tố hạ tầng hay mật độ giao thông, mà còn đến từ những sai lầm quen thuộc của chính những người điều khiển phương tiện.

Đi chậm nhưng vẫn chiếm làn trái

Một trong những lỗi phổ biến và nguy hiểm nhất trên cao tốc là việc tài xế điều khiển xe với tốc độ thấp nhưng vẫn bám làn trái, vốn là làn đường được thiết kế cho các phương tiện chạy nhanh và dùng để vượt. Thay vì chỉ sử dụng làn này trong thời gian ngắn để vượt xe, nhiều tài xế lại giữ làn trong thời gian dài, thậm chí chạy chậm hơn cả làn bên phải.

Hành vi trên tạo ra sự chênh lệch tốc độ lớn giữa các phương tiện trên cùng một làn đường. Khi xe phía sau đang di chuyển với tốc độ cao gặp một xe chạy chậm phía trước, họ buộc phải giảm tốc đột ngột hoặc chuyển làn gấp để vượt. Trong điều kiện lưu lượng xe đông như dịp Tết, việc chuyển làn liên tục và thiếu khoảng trống an toàn rất dễ dẫn đến va chạm.

Không chỉ vậy, việc chiếm làn trái còn làm phá vỡ dòng phương tiện giao thông trên cao tốc. Thay vì các phương tiện được phân bổ theo tốc độ (xe nhanh bên trái, xe chậm bên phải), dòng xe trở nên hỗn loạn, khiến các phương tiện liên tục phải thay đổi tốc độ và hướng di chuyển. Đây chính là yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn dây chuyền.

Vượt ẩu, chuyển làn thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn

Nguyên nhân thường gặp khác dẫn đến tai nạn trên cao tốc là sự kết hợp giữa vượt ẩu, chuyển làn thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn. Các hành vi này thường xảy ra đồng thời, gây nguy hiểm không chỉ chính bản thân tài xế mà còn cho các phương tiện xung quanh.

Sai lầm của tài xế Việt biến làn trái cao tốc thành điểm đen tai nạn Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ngày 23/2. Video: Người dân cung cấp

Cụ thể, nhiều tài xế chuyển làn liên tục để vượt xe nhưng không quan sát kỹ gương hoặc điểm mù, dẫn đến tình huống tạt đầu nguy hiểm. Xe phía sau buộc phải phanh gấp hoặc đánh lái né tránh, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát. Trong điều kiện đông xe, chỉ một pha xử lý thiếu an toàn cũng có thể gây tai nạn dây chuyền. Bên cạnh đó, việc bám đuôi xe phía trước khiến tăng độ rủi ro. Khi xe trước giảm tốc đột ngột, tài xế phía sau gần như không đủ thời gian phản ứng, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Những hành vi trên phần lớn xuất phát từ tâm lý vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, việc giữ khoảng cách và chuyển làn an toàn là yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Dừng xe sai quy định và đứng trên cao tốc sau tai nạn

Không ít tình huống sau va chạm nhẹ, tài xế chọn cách dừng xe ngay trên làn đường đang lưu thông, thậm chí ở làn trái, thay vì nhanh chóng di chuyển vào làn khẩn cấp. Việc dừng lại giữa dòng xe khiến phương tiện trở thành vật cản bất ngờ, và tăng nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc.

Nguy hiểm hơn, nhiều người sau khi xảy ra tai nạn còn rời khỏi xe và đứng ngay trên làn đường để quan sát hoặc tranh cãi. Trong khi đó, các phương tiện khác vẫn di chuyển với tốc độ lớn và rất khó phát hiện, xử lý kịp thời. Điều này khiến nguy cơ tai nạn thứ cấp tăng cao, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn va chạm ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 3 ôtô gần nút giao Trạm dừng chân Đại Phú, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trưa 23/2. Ảnh: Thái Hà

Cách khắc phục các thói quen nguy hiểm khi lái xe trên cao tốc

Tài xế cần sử dụng làn trái đúng mục đích, chỉ dùng để vượt và nhanh chóng quay về làn phù hợp, tránh bám làn kéo dài. Khi chuyển làn hoặc vượt xe, tài xế cần quan sát kỹ gương và điểm mù, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh và hạn chế các thao tác đột ngột. Đồng thời, việc duy trì khoảng cách đủ xa với xe phía trước là yếu tố quan trọng để có đủ thời gian và khoảng cách xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Trong trường hợp gặp sự cố, tài xế cần ưu tiên đưa xe ra khỏi làn chạy, đặc biệt là làn trái, và di chuyển vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất. Sau đó, bật tín hiệu cảnh báo (hazard), kết hợp bố trí chóp nón, và nhanh chóng rời khỏi khu vực lưu thông sau khi quan sát kỹ trước và sau, không đứng trên cao tốc. Việc giữ bình tĩnh và xử lý đúng quy trình sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thứ cấp.

Hồ Tân