Lý do nên trải nghiệm chạy đêm ở TP HCM

Tận hưởng nhịp sống khác biệt, cung đường phẳng dễ lập PR, thời tiết dễ chịu là những điều runner có được khi tập luyện chạy đêm tại TP HCM.

Giải chạy đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ lần đầu được tổ chức vào ngày 11/2/2023. Đây là cơ hội để runner khắp cả nước trải nghiệm những điều mới lạ khi được thi đấu vào giữa đêm tại thành phố lớn nhất cả nước. Việc chạy bộ vào ban đêm đưa vận động viên đến với một Sài Gòn khác lạ hơn, tận hưởng nhịp sống ở thời điểm đặc biệt mà cuộc sống thường ngày ít có cơ hội khám phá.

Runner tham gia chạy đêm ở Hà Nội. Ảnh: VM

Nhịp sống của "thành phố không ngủ"

TP HCM còn được gọi là "thành phố không ngủ" với nhịp sống sôi động bất kể ngày đêm. Đặc biệt, càng về khuya, thành phố càng trở nên nhộn nhịp với rất nhiều hình thức vui chơi giải trí.

Vận động viên có thể trải nghiệm chạy đêm bằng cách tham gia giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight diễn ra ngày 11/2/2023. Đăng ký tham gia tại đây.

Dù vậy, thành phố vẫn sở hữu những cung đường chạy đẹp, an toàn như: đường trung tâm quận 1, dọc theo bến Bạch Đằng hay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Runner sẽ được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt về đêm với những nhóm bạn trẻ trò chuyện ở các hàng quán mở 24/7. Chạy ngang các công viên, thứ chờ đợi mọi người là những màn ảo thuật hay điệu nhạc du dương của những nghệ sĩ đường phố.

Ngoài sự huyên náo, các vận động viên còn có thể cảm nhận sự tĩnh lặng của thành phố tại các cung đường dọc theo bờ sông Sài Gòn hay tại các công viên khi này đã vắng xe cộ. Đây là lúc runner có thể hòa mình vào thiên nhiên và lắng nghe bản thân.

Chiêm ngưỡng các kiến trúc đặc sắc

TP HCM nổi tiếng với các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mang đậm dấu ấn lịch sử. Chạy ở trung tâm, runner có thể khám phá các địa danh như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu điện trung tâm Sài Gòn... Trên đường cũng dễ dàng bắt gặp sự pha trộn giữa kiến trúc xưa cũ và hiện đại khi chạy qua các tòa cao ốc chọc trời với hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, xen giữa là những tòa chung cư cũ mang nét cổ kính.

Buổi tối là thời điểm bắt đầu một guồng quay cuộc sống mới. Những chiếc xe hàng hối hả đến các khu chợ để vận chuyển hàng hóa. Nhân viên công trình đô thị bắt đầu công việc, miệt mài dọn sạch từng ngõ ngách trong thành phố 10 triệu dân. Các đội an ninh đô thị thực hiện nhiệm vụ, tuần tra quanh các con đường nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người dân.

Đây cũng là thời điểm một số tiểu thương tranh thủ dọn hàng hóa ra các chợ để chuẩn bị cho ngày mới. Một số quán ăn từ hai giờ sáng đã nổi lửa, hương thơm của những món ăn tỏa khắp một vùng. Chạy trên những cung đường từ nội thành ra đến ngoại thành cũng là cách để runner có những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống thường nhật của người dân.

Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm tại TP HCM. Ảnh: Quốc Duy

Đường chạy dễ lập PR

Các con đường tại trung tâm TP HCM đa số là đường lớn, có vỉa hè rộng rãi thuận lợi cho các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao. Ngoài ra, địa hình tại TP HCM bằng phẳng, hầu như không có dốc phù hợp cho các vận động viên mới làm quen với bộ môn này.

Thời tiết ở thành phố mang tên Bác vào đêm dễ chịu. Thời điểm giải chạy đêm diễn ra là vào đầu xuân, không khí se lạnh. Nhiệt độ về đêm khoảng 21 độ C, rất thuận lợi để runner hướng đến PR (kỷ lục) cá nhân.

Quốc Bảo