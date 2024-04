Lý do khiến tuổi nghề IT ở Việt Nam thường là 35

Nhân sự ngành IT ở Việt Nam thường có kiến thức dàn trải theo chiều rộng, không theo chiều sâu.

"Nói tuổi nghề của IT là 35 tuổi vừa sai lại vừa đúng, sai với nghề IT nhưng đúng với thị trường lao động ở Việt Nam. Sai với nghề IT là vì nghề này chủ yếu là sự học, có học thì sẽ làm dài lâu cho tới tuổi hưu vẫn còn làm được. Vấn đề ở đây là cách học và học cái gì, kiến thức cơ bản ở đại học là thứ tối quan trọng. Nhờ kiến thức cơ bản mà tôi không phải nhọc nhằn update kiến thức của mình.



Đúng ở Việt Nam là vì hiện nay có một sự đứt gãy không hề nhẹ giữa kiến thức đại học và ứng dụng IT. Tôi từng phỏng vấn ứng viên 10 năm kinh nghiệm mà họ chẳng biết tí gì về kiến thức cơ bản.

Bên cạnh đó, đa phần IT ở Việt Nam được học theo chiều rộng chứ không phải chiều sâu. Các bạn có những CV hoành tráng với chục ngôn ngữ lập trình, hàng chục tool, dễ dàng trả lời được câu hỏi: "Cái này để làm gì?". Nhưng khi được hỏi: "Vì sao nó như vậy?" thì các bạn thường không nắm chắc.

Vì lỗ hổng đó nên việc cập nhật kiến thức khá khó khăn. Ví dụ như nhờ vững Đại Số Tuyến Tính và Xác suất thống kê nên việc học Machine Learning và AI khá dễ đối với tôi, nhiều bạn học bị dội vì phải đi ôn lại những kiến thức này.

Nhất là những bạn làm outsourcing, khách hàng cần gì thì nạp ngay kiến thức đó vào đầu, qua dự án khác lại nạp cái mới, bỏ cái cũ qua một bên, không đào sâu nghiên cứu. Do vậy kiến thức phát triển theo chiều rộng chứ không phải chiều sâu. Không phải chúng ta không có những chuyên gia, nhưng rất ít.

Tôi làm nhiều năm trong nghề, nhiều hơn con số 35 tuổi kia, định cư ở Mỹ cũng bằng nghề IT. Nếu tự đánh giá thì tôi có thể làm tới lúc hưu, hiện tôi vẫn ổn sau những đợt sa thải của những công ty công nghệ ở đây".

Độc giả K Nguyen chỉ ra lý do khiến tuổi nghề IT ở Việt Nam ngắn, sau bài viết Đằng sau chuyện lương IT 'vài nghìn đôla, mua nhà, mua xe'.

