Cư dân ám ảnh 'căn hộ Airbnb', du khách ưa thích

Theo Bloomberg, Airbnb tạo ra doanh thu 9,9 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2023, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, khoảng 448 triệu lượt đặt phòng đã được thực hiện trên Airbnb, tăng 13,9% so với năm 2022. Ước tính đến năm 2024, Airbnb có 265 triệu người dùng. Không riêng Việt Nam, nhiều điểm du lịch trên thế giới cũng gặp khó trong quản lý hình thức cho thuê căn hộ ngắn hạn. Một số nơi như Barcelona, Tây Ban Nha hay New York, Mỹ đang hướng đến xóa sổ Airbnb, trong khi một số điểm đến nỗ lực tìm giải pháp quản lý thay thế. Thành phố Berlin, Đức giới hạn chủ nhà chỉ được phép kinh doanh căn hộ ngắn tối đa 90 ngày trong một năm. Điều này cho phép du khách có đa dạng lựa chọn nơi lưu trú, chủ nhà kiếm thêm thu nhập và giảm quá tải cho cư dân xung quanh. Theo Lucy Perrin, biên tập viên du lịch và khách sạn của tờ Times, loại bỏ căn hộ cho thuê ngắn hạn ra khỏi thị trường du lịch sẽ thu hẹp lựa chọn lưu trú của du khách. Các khách sạn có thể tận dụng tình thế này để đẩy mức giá thuê phòng cao hơn.