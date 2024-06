Lý do 'Inside Out 2' gây sốt phòng vé

Giới phê bình nhận xét "Inside Out 2" gây ấn tượng vì mô tả chân thật cảm xúc tuổi dậy thì, khiến khán giả đồng cảm.

Hôm 23/6, Variety đưa tin Inside Out 2 đạt 724 triệu USD toàn cầu, vượt Dune: Part Two trở thành phim có doanh thu cao nhất năm. Trang này nhận định với tốc độ bán vé như hiện tại, tác phẩm sẽ sớm là bộ phim đầu tiên vượt cột mốc một tỷ USD trong năm nay.

Về mặt chất lượng, phim nhận điểm A trên Cinemascore. Còn ở Rotten Tomastoes, giới phê bình lẫn khán giả đều đánh giá tích cực với điểm "tươi" hơn 90%, là ứng viên ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2025.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm hiện thu hơn 54 tỷ đồng.

Theo ScreenRant, một trong những lý do tạo nên thành công của dự án là sức ảnh hưởng của phần đầu. Nội dung xoay quanh cuộc sống của cô bé Riley khi chịu sự chi phối của các cảm xúc: Joy (Vui Vẻ), Sadness (Buồn Bã), Disgust (Chảnh Chọe), Anger (Giận Dữ) và Fear (Sợ Hãi). Năm mảnh ghép được nhân cách hóa, điều khiển cách Riley hành động.

Điểm độc đáo làm nên thương hiệu nằm ở cách kể chuyện của hãng Pixar. Những chi tiết trong đời sống hàng ngày, như cảm giác lạ lẫm khi làm quen môi trường mới, xung đột với gia đình ở tuổi thiếu niên hay những cú vấp ngã đầu đời đều được thể hiện bằng các cảm xúc cốt lõi. Qua nhiều tình tiết, nhân vật học được sự cần thiết của việc cho phép bản thân cảm nhận nỗi buồn thay vì cố gắng chống chọi với nó.

Phần hai tiếp tục kể câu chuyện về tính cách con người, khám phá tầm quan trọng của cảm xúc. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc Riley tìm cách đối mặt khủng hoảng tuổi dậy thì. Khi lớn lên, Riley muốn khám phá thế giới, tìm cách hòa nhập. Nhưng điều này cũng khiến cô xa cách gia đình, bất đồng với người xung quanh, thậm chí gạt bỏ sở thích để làm quen bạn mới.

Trích đoạn 'Inside Out 2'

Các chương trình truyền hình và phim ảnh dành cho trẻ em chỉ dừng lại ở việc gửi bài học: Sai lầm không nói lên tính cách của một người. Còn Inside Out 2 mở rộng phạm vi thông điệp, đi sâu vào bản chất cảm xúc tiêu cực như lo âu, buồn bã, ghen tị, đồng thời khám phá cách chúng ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động và mối quan hệ của nhân vật.

Phim đề cập các khía cạnh trong quá trình trưởng thành, khuyến khích khán giả đối mặt và thấu hiểu với con người thật. Bằng cách kể lại câu chuyện của một cô bé ở tuổi vị thành niên, tác phẩm mở ra thế giới phức tạp, cho thấy mức độ cảm xúc chi phối con người thế nào.

Trong phim, ban đầu Riley thường quan niệm: "Tôi là người tốt", "Tôi dũng cảm". Càng về cuối phim, do sự điều khiển của những cảm xúc, cô bé nhận thức được tầm quan trọng của việc cân bằng tâm trạng, từ đó hình thành lối suy nghĩ: "Tôi dũng cảm, nhưng đôi khi tôi sợ hãi", hoặc "Tôi là người tốt, nhưng đôi lúc tôi cũng ích kỷ".

"Các chi tiết mang lại sự đồng cảm cho khán giả, để người trẻ thấy cảm xúc lo âu, chán nản là điều bình thường trong quá trình hình thành tính cách", ScreenRant viết.

Một số chuyên trang điện ảnh nhận định Inside Out 2 hấp dẫn với mọi lứa tuổi. Theo Variety, phim nói lên mong muốn hòa nhập, được công nhận của con người. Tác phẩm khuyến khích người xem hãy trải nghiệm và sửa sai, đồng thời trân trọng những điều không hoàn hảo. Theo tạp chí Time, độ tuổi xem nhiều nhất trong tuần mở màn là dưới 12 tuổi (23%), 18% khán giả ở độ tuổi từ 18 đến 24 và 19% từ 25 đến 34 tuổi.

Trích đoạn Vực Xéo Sắc 'Inside Out 2'

Vài năm qua, Disney tận dụng hoạt động tiếp thị để thu hút khán giả đại chúng. Hãng phim tung ra các đoạn video giới thiệu phim, tiết lộ cốt truyện quan trọng. Điển hình, teaser trailer Inside Out 2 ra mắt nhân vật Lo Âu nhưng không kể những tình tiết quan trọng. ScreenRant cho rằng những đoạn giới thiệu này đưa ra ý tưởng tổng quan về tác phẩm nhưng không cung cấp nội dung chính, nhằm gây tò mò cho người xem.

Trong khi phim siêu anh hùng có dấu hiệu chững lại ở phòng vé những năm qua, các dự án hoạt hình vẫn thống trị, tạo đà cho Inside Out 2. Thể loại này là dòng phim lý tưởng cho gia đình, doanh thu bán vé tăng lên khi các bậc cha mẹ đưa con đến xem.

Năm ngoái, những tác phẩm hoạt hình trong top 10 doanh thu toàn cầu gồm Super Mario Bros. (đứng thứ nhất), Spider-Man: Across the Spider-Verse (thứ sáu) và Elemental (thứ 10). Tương tự, ngoài Insdie Out 2, năm nay có ba phim hoạt hình vào danh sách 10 tác phẩm ăn khách nhất nửa đầu năm, gồm Kung Fu Panda 4, The Garfield Movie và IF. Hãng Disney cũng sắp ra mắt các dự án hoạt hình gồm Moana 2 (dự kiến công chiếu trong nước ngày 29/11) và Mufasa: The Lion King (20/12).

Ngoài ra, phần hai Inside Out không gặp phải nhiều cạnh tranh khi phát hành. Trong tháng 6, chỉ có vài tác phẩm Hollywood ra rạp, như Bad Boys: Ride or Die và A Quiet Place: Day One.

Cảnh phim "Inside Out 2".

Inside Out công chiếu lần đầu năm 2015, do Pete Docter đạo diễn, thành công về mặt chất lượng lẫn thương mại. Tác phẩm đoạt tượng vàng Oscar 2016 hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, có doanh thu 858,8 triệu USD toàn cầu. Phần hai lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện ở phần phim năm 2015. Nhân vật Riley lúc này bước sang tuổi 13, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Khi Riley chuyển trường, những cảm xúc cãi vã về cách điều khiển tâm trạng của chủ nhân.

