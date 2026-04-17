Lý do Hyundai không thể từ bỏ thị trường Trung Quốc

Việc tăng trưởng dù chỉ là 0,5 điểm phần trăm thị phần cũng đồng nghĩa với việc bán thêm hơn một triệu xe Hyundai ở Trung Quốc.

Những năm 2010-2016, Hyundai bán được hơn một triệu xe mỗi năm tại Trung Quốc, đạt đỉnh điểm 1,1 triệu chiếc vào năm 2016, đưa Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của hãng, vượt qua cả Hàn Quốc. Nhưng vận may đã thay đổi đột ngột sau căng thẳng do tổ hợp THAAD của Mỹ.

Doanh số hàng năm giảm mạnh 30% xuống còn 785.000 chiếc vào năm 2017, và tiếp tục giảm, xuống còn khoảng 440.000 chiếc vào năm 2020. Đà giảm vẫn chưa chạm đáy và đến năm 2025, doanh số hàng năm xuống còn khoảng 130.000 chiếc, khiến Hyundai chỉ còn nắm giữ chưa đến 1% thị phần.

Sự suy giảm này càng nhanh bởi chiến lược đẩy mạnh xe điện của Trung Quốc, thúc đẩy sự bùng nổ của các thương hiệu nội địa và dần giành lấy thị phần từ các nhà sản xuất ôtô nước ngoài lâu đời. Các thương hiệu Trung Quốc, dẫn đầu là BYD và Geely, hiện chiếm gần 70% thị trường ôtô Trung Quốc, với doanh số hơn 34 triệu chiếc mỗi năm.

Xe điện Hyundai Ioniq Venus Concept vừa ra mắt tại Trung Quốc. Ảnh: Hyundai

Do phải vật lộn để cạnh tranh với các nhà sản xuất xe điện nội địa - được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp hào phóng của nhà nước, ưu đãi thuế và chuỗi cung ứng pin địa phương giúp giảm giá thành - một số nhà sản xuất ôtô toàn cầu đã chọn cách thu hẹp quy mô đầu tư hoặc rút khỏi thị trường Trung Quốc hoàn toàn. Tuy nhiên, Hyundai lại đi theo hướng ngược lại và tập trung mạnh vào thị trường này theo chiến lược "Tại Trung Quốc, cho Trung Quốc, hướng ra toàn cầu".

"Hyundai không thể từ bỏ Trung Quốc, ngay cả khi thị trường này trở nên khó khăn hơn nhiều", ông Kim Pil-su, giáo sư kỹ thuật ôtô tại Đại học Daelim, cho biết.

Ông Kim nói rằng ngay cả khi tăng 0,5 điểm phần trăm thị phần tại Trung Quốc cũng sẽ đồng nghĩa với việc bán thêm hơn 1 triệu xe, và đó là lý do đây vẫn là một thị trường quan trọng, và tại sao Hyundai tin rằng, tùy thuộc vào việc thực hiện tốt đến mức nào, họ vẫn còn cơ hội.

Giám đốc điều hành của Hyundai, Jose Munoz, cho biết trong một bức thư gửi cổ đông vào tháng 3 rằng nhà sản xuất ôtô này có kế hoạch ra mắt 20 mẫu xe mới trong 5 năm tới, với mục tiêu đạt doanh số 500.000 xe mỗi năm.

Để đạt được mục tiêu đó, Hyundai đang xây dựng lại chiến lược tại Trung Quốc bằng cách điều chỉnh thiết kế, công nghệ và dịch vụ cho phù hợp với sở thích địa phương, thay vì dựa vào các mẫu xe nhập khẩu hoặc các sản phẩm được phát triển trên toàn cầu rồi chỉnh sửa đôi chút cho người mua Trung Quốc.

Biểu tượng của Ioniq bên ngoài Hyundai Motorstudio ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hyundai

Tuần trước, Hyundai giới thiệu thương hiệu xe điện hàng đầu Ioniq ra thị trường Trung Quốc, với hai mẫu concept tại sự kiện ra mắt: sedan Ioniq Venus và thể thao đa dụng Earth. Hãng đang chuẩn bị triển khai chiến lược điện hóa rộng hơn và ra mắt mẫu xe Ioniq sản xuất hàng loạt vào cuối tháng này tại Triển lãm Ôtô Trung Quốc 2026, diễn ra ngày 24/4-3/5.

Đối với các mẫu xe Ioniq dành riêng cho thị trường Trung Quốc, Hyundai dự định áp dụng hệ thống đặt tên mới dựa trên tên các hành tinh thay vì các ký hiệu số được sử dụng trên toàn cầu, như Ioniq 5 và Ioniq 6.

Hyundai cũng đang nội địa hóa công nghệ nền tảng. Hãng cho biết đang hợp tác với công ty khởi nghiệp xe tự lái Momenta của Trung Quốc để phát triển các tính năng hỗ trợ người lái phù hợp với điều kiện đường xá địa phương, điều rất quan trọng trong việc cạnh tranh với các thương hiệu xe điện nội địa.

Bên cạnh các mẫu xe điện chạy pin, Hyundai cũng có kế hoạch giới thiệu các mẫu xe điện tầm xa lần đầu tiên tại Trung Quốc - một hệ thống truyền động kết hợp môtơ điện với động cơ xăng có khả năng sạc pin khi đang di chuyển. Động thái này được xem là một nỗ lực nhằm đáp ứng một trong những phân khúc hệ thống truyền động phổ biến nhất tại thị trường Trung Quốc.

Việc bổ nhiệm ông Li Fenggang làm người đứng đầu hoạt động của Hyundai tại Trung Quốc vào tháng 11 được xem là dấu hiệu cho thấy sự tập trung đó. Bằng việc bổ nhiệm một người Trung Quốc lãnh đạo liên doanh lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm, Hyundai đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh nội địa hóa và trao quyền chiến lược lớn hơn cho lãnh đạo địa phương tại một trong những thị trường ôtô cạnh tranh nhất thế giới.

Hyundai đang đặt cược rằng với nỗ lực thúc đẩy xe điện mới, họ có thể lấy lại vinh quang trước đây tại Trung Quốc, thị trường từng được coi là một trong những thị trường sinh lợi nhất của hãng.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)