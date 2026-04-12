Ioniq Venus Concept - xe điện phong cách tương lai

Thương hiệu Ioniq của Hyundai gia nhập thị trường Trung Quốc với hai mẫu concept, gồm Venus Concept và Earth Concept.

Hyundai sẽ thiết lập một hệ sinh thái xe điện chuyên dụng mang tên Ioniq Universe. Cùng bước đi chiến lược này, hai mẫu xe concept năng lượng mới ra mắt toàn cầu.

Tại Triển lãm Ôtô Trung Quốc 2026 (Auto China 2026) sắp tới, Ioniq sẽ giới thiệu mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Trong ba năm tới, thương hiệu này dự định tung ra một loạt xe điện chạy bằng pin và xe điện tầm xa, bao phủ phân khúc tầm trung đến lớn, gồm cả kiểu dáng SUV và coupe.

Kể từ khi ra mắt nền tảng chuyên dụng thân thiện với môi trường thế hệ đầu tiên và mẫu xe Ioniq đầu tiên vào năm 2016, thương hiệu này đã trải qua một thập kỷ tiến bộ công nghệ. Xây dựng trên nền tảng xe điện thuần túy E-GMP của Hyundai, dòng xe này bao gồm các mẫu như Ioniq 5, Ioniq 6 và Ioniq 9. Dòng Ioniq đã đạt doanh số tích lũy vượt quá 550.000 chiếc tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.

Venus Concept và Earth Concept là hai "hành tinh" đầu tiên được tiết lộ trong Ioniq Universe, đại diện cho những kết quả hữu hình ban đầu của chiến lược mới của Hyundai tại Trung Quốc và cho thấy trước cho các mẫu xe sản xuất trong tương lai.

Venus Concept sở hữu ngoại thất màu vàng kim với thiết kế đường cong liền mạch, cánh gió trong suốt. Hệ thống đèn hình chữ V đặc trưng, đĩa phanh lấy cảm hứng từ thiết kế đĩa vàng (Golden Record).

Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất lấy cảm hứng từ pha lê kết hợp với ánh sáng tập trung vào người lái. Ghế kiểu đường cong Venus được thiết kế cân bằng giữa sự thoải mái và tính thể thao, với lưng ghế có thiết kế tương phản giữa chất liệu da lộn mịn và vàng crôm ánh kim.

Mẫu Earth Concept lấy cảm hứng từ sức sống và khả năng phục hồi của Trái Đất. Thân xe mang màu xám Aurora Shield, với thiết kế thân xe liền mạch và những đường nét sắc sảo như pha lê, gợi nhớ đến các cấu tạo địa chất. Hệ thống đèn chiếu sáng chuyển màu sắc nét làm nổi bật các logo chữ H. Thanh ray tích hợp trên nóc và cửa mở ngược giúp tăng tính tiện dụng hàng ngày.

Nội thất tập trung vào ý tưởng Trái Đất Nhỏ, tạo ra môi trường cabin yên tĩnh. Ghế Air-hug sử dụng các mô-đun khí mềm mại để đảm bảo sự thoải mái cho hành khách ở mọi lứa tuổi.

Hyundai đang tận dụng tài năng và công nghệ địa phương của Trung Quốc để tạo ra các giải pháp thông minh bản địa cho Ioniq. Về khả năng lái tự động, Hyundai đã hợp tác với Momenta để phát triển giải pháp lái tự động bằng trí tuệ nhân tạo được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu đường xá phức tạp của Trung Quốc cho các điều kiện địa phương.

Về phạm vi hoạt động, ngoài các mẫu xe điện thuần túy, thương hiệu này sẽ giới thiệu công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp chuyên môn về động cơ đốt trong của Hyundai với công nghệ điện khí hóa để giải quyết mối quan ngại về phạm vi hoạt động của người dùng.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)