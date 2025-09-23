Lý do Đức Phúc chiến thắng Intervision

Ca sĩ Đức Phúc chọn âm nhạc sát với tinh thần cuộc thi, đầu tư sân khấu bắt mắt nhằm tôn vinh văn hóa Việt tại Intervision 2025.

Truyền thông Nga nhận xét Đức Phúc xứng đáng vô địch cuộc thi, hôm 20/9, sau màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương với phong cách truyền thống kết hợp hiện đại. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng tiết mục là minh chứng cho sản phẩm âm nhạc chất lượng, được đầu tư công phu, chuyên nghiệp. Theo anh, việc Đức Phúc sử dụng nguồn lực trong nước gồm đạo diễn sân khấu, biên đạo, vũ công, không nhờ hỗ trợ bên ngoài là cách khẳng định thế mạnh, góp phần tạo nên chiến thắng.

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục dự thi của Đức Phúc tại chung kết cuộc thi. Video: Intervision

Bài thi của Đức Phúc hòa quyện giữa phần nghe và nhìn. Bình luận viên nổi tiếng người Nga, Yana Churikova, nhận xét đây là một trong những tiết mục dàn dựng phức tạp nhất tại Intervision 2025. "Từng bước đi, chi tiết đều được tính toán cẩn trọng, khai thác tối đa phần sân khấu", người này nói với báo Văn Hóa.

Theo format, mỗi tiết mục của thí sinh có không quá sáu người trên sân khấu. Đức Phúc trình diễn cùng bốn vũ công, sử dụng các đạo cụ gồm nón lá, mô hình cây tre, cờ. Màn hình LED dẫn người xem hiểu hơn về truyền thuyết với chi tiết Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời. Hệ thống bàn nâng, hiệu ứng khói, lửa góp phần tăng độ thu hút.

Ca sĩ chuẩn bị cho màn diễn trong hai tháng với sự giúp sức của nhiều bộ phận. Anh cùng 14 người gồm êkíp, vũ đoàn đến Nga từ ngày 11/9, trải qua bốn buổi tập tại sân khấu chính. Dương Mai Việt Anh - đạo diễn sân khấu của Phù Đổng Thiên Vương - cho biết để làm bật tinh thần ca khúc, anh sử dụng các hình ảnh quen thuộc như cây tre, bức tranh Thánh Gióng với nét vẽ hiện đại, tươi mới. "Chúng tôi đã khai thác tối đa công nghệ sân khấu của ban tổ chức và sắp đặt sao cho phù hợp nhất, nhằm thể hiện những hình ảnh biểu tượng của Việt Nam một cách ấn tượng", anh nói.

Sân khấu bùng nổ với các hiệu ứng trong màn trình diễn của Đức Phúc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca khúc Đức Phúc lựa chọn bám sát tinh thần cuộc thi: phát triển hợp tác văn hóa, nhân đạo quốc tế và thúc đẩy các giá trị truyền thống. Nhạc phẩm do Hồ Hoài Anh sáng tác, nhà sản xuất Dương K phối khí, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng. Trước chung kết, ban tổ chức phát hành ca khúc dự thi dưới dạng audio trên nền tảng âm nhạc của chương trình. Phù Đổng Thiên Vương gây chú ý hơn cả, đứng đầu về lượt nghe.

Đức Phúc cho biết: "Tôi muốn mang đến câu chuyện đậm bản sắc. Bài hát là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường. Tôi nghĩ nên kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên phần trình diễn gần gũi khán giả trong nước, đồng thời tiếp cận bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu hơn về văn hóa Việt".

Mở đầu, ca sĩ thể hiện bốn câu thơ nổi tiếng: "Tre xanh xanh tự bao giờ, Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc, lá mong manh. Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?". Đức Phúc chọn cách hát nhả hột, tạo điểm nhấn trên nền tiếng sáo có hơi hướm futurebass. Càng về sau, ca khúc mang âm hưởng EDM tạo không khí hào hùng. Nhóm sản xuất còn sử dụng thêm nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh.

Hậu trường chuẩn bị trang phục của Đức Phúc tại Intervision 2025 Hậu trường chuẩn bị trang phục cho Đức Phúc.

Ngoài âm nhạc, ca sĩ đầu tư trang phục, thay hai bộ đồ cho màn biểu diễn hơn ba phút. Ngoài chiếc áo giáp khắc hình ảnh cây tre, Đức Phúc diện thêm áo dài họa tiết tranh Đông Hồ. Giám đốc thời trang Kye Nguyễn nhận xét Đức Phúc kỹ tính trong mọi khâu. "Tôi từng làm việc với nhiều ngôi sao và Đức Phúc là một trong những gương mặt cầu toàn, luôn hiểu mình muốn gì. Sự nghiêm túc đó đã góp phần tạo nên thành công như mọi người thấy", anh nói.

So với 21 thí sinh còn lại, phần trình diễn của Đức Phúc được đánh giá nổi bật hơn. Đại diện Trung Quốc, Kyrgyzstan, Serbia có giọng đẹp nhưng gần như chỉ đứng hát trên sân khấu.

Ứng viên mạnh của nước chủ nhà - Shaman - yêu cầu ban giám khảo không chấm phần thi của mình để thể hiện tinh thần hiếu khách, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Đức Phúc lên ngôi. Shaman là ca sĩ nổi tiếng của Nga, thường xuất hiện ở các sự kiện lớn. Nhiều khán giả đánh giá phần trình diễn của anh cảm xúc, với giọng hát vượt trội.

Đức Phúc nâng cúp giữa đám đông khán giả chúc mừng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Regnum, Đức Phúc tự nhận khả năng chiến thắng của anh tăng lên sau quyết định của Shaman. Anh nói: "Nếu Shaman tiếp tục tham gia và không từ chối đánh giá của ban giám khảo, có lẽ cơ hội của tôi sẽ thấp hơn. Tôi thực sự thích cách anh ấy luyện giọng và bài hát lựa chọn cũng rất tuyệt vời".

Đức Phúc chụp ảnh sau cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một bộ phận công chúng nhận xét có đoạn Đức Phúc hát chưa rõ lời, đoạn lên cao và giả thanh thiếu hoàn hảo, càng về cuối bị lấn lướt bởi cách dàn dựng sân khấu. Dù thế, số đông vẫn cho rằng xét tổng thể, tiết mục của ca sĩ để lại nhiều ấn tượng. Đức Phúc nói đón nhận mọi góp ý với tinh thần cầu thị.

Bản audio "Phù Đổng Thiên Vương" do Đức Phúc tung ra trước chung kết Intervision Bản audio "Phù Đổng Thiên Vương" do Đức Phúc tung ra trước chung kết Intervision.

Chiến thắng là dấu mốc để Đức Phúc khẳng định nội lực sau chặng đường dài làm nghề. Cách đây 10 năm, cũng vào ngày 20/9, ca sĩ giành quán quân Giọng hát Việt - bệ phóng để theo đuổi ca hát. Khán giả vốn quen với Đức Phúc qua thành công của loạt ca khúc ballad nên khi anh đọc rap, nhảy, nhiều người có phần bất ngờ. Qua tiết mục, ca sĩ chứng minh cho công chúng thấy sự thay đổi, không ngại làm mới bản thân.

Đức Phúc nói: "Khoảnh khắc tại Intervision 2025 sẽ mãi in dấu trong tim tôi. Tôi mong rằng từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn".

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức. Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan. Arab Saudi sẽ đăng cai cuộc thi năm sau. Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Tân Cao - Thu Dung