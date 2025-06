Lý do David Corenswet được chọn đóng Superman

Trả lời VnExpress, đạo diễn James Gunn nói David Corenswet có ngoại hình phù hợp nhân vật Superman, biết truyền tải cảm xúc qua ánh mắt.

Dịp tác phẩm sắp ra mắt trong nước ngày 11/7, đạo diễn James Gunn và diễn viên David Corenswaet trả lời phỏng vấn về phim. Đạo diễn cho biết việc chọn diễn viên đóng Superman là điều ông sợ nhất, bởi "nếu chọn sai người, mọi thứ sẽ thất bại".

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", dự kiến khởi chiếu trong nước ngày 11/7. Video: Warner Bros. Vietnam

Superman là biểu tượng gắn liền nhiều thế hệ khán giả. Anh có ngoại hình cao lớn, cằm vuông, tóc đen và toát lên khí chất anh hùng. Tuy nhiên, dự án của James Gunn đào sâu tâm lý một nhân vật có những mâu thuẫn trong tình yêu, tính cách hài hước, đôi lúc bướng bỉnh. Những đặc điểm này đòi hỏi diễn viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại hình lẫn cách thể hiện cảm xúc.

"Tôi cần một người bộc lộ tất cả điều đó. Và rồi tôi may mắn khi xem màn trình diễn của David Corenswet trong phim Pearl (2022). Khi nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi thấy một điều gì đó đặc biệt, một thứ khiến tôi nghĩ: Đây có thể là Superman", ông nói.

Gunn đưa tên David vào danh sách dự tuyển, gửi cho giám đốc casting và nhà sản xuất mời cậu thử vai. Khi xem đoạn video của David, đạo diễn đánh giá tài tử diễn tả được tính cách hướng thiện, nhiều lòng trắc ẩn của nhân vật. Anh không cố thể hiện mình như một ngôi sao hành động mà nói về sự cô đơn, áp lực và cách Superman tác động đến suy nghĩ ngoài đời.

Ngoài chọn người đóng chính, thách thức khi làm dự án nằm ở việc dung hòa giữa ký ức của khán giả về nhân vật, nhưng vẫn mang lại sự tươi mới, khác biệt. Những khía cạnh chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh cuốn hút ông, như chú chó Krypto biết bay, các siêu anh hùng ngoài Trái Đất, hay sự đối đầu giữa Superman và Lex Luthor. Ngoài ra, ông muốn miêu tả sâu tình yêu giữa Superman và Lois Lane.

Đạo diễn James Gunn (trái) và David Corenswet trên phim trường "Superman". Ảnh: DC Studios

Năm 2018, nhà sản xuất Toby Emmerich ngỏ ý mời Gunn đạo diễn một phim Superman, nhưng ông từ chối vì không biết nên tiếp cận nhân vật này theo hướng nào. Dù vậy, ông nung nấu dự án về Người Thép, dần tìm được nguồn cảm hứng.

"Công việc của tôi là làm ra bộ phim hay nhất có thể, sau đó tôi có thể chuyển qua dự án tiếp theo. Tôi luôn vui khi ai đó thích tác phẩm của mình, nhưng tôi không sống vì những lời khen đó. Niềm hạnh phúc của tôi đến từ quá trình sáng tạo, đó là nơi tôi phải tập trung toàn bộ năng lượng", Gunn nói.

David Corenswet nói lúc biết tin được nhận vai, anh lao vào tập luyện thể chất để có vóc dáng mong muốn. Mỗi ngày, anh thay đồ rồi đến phòng tập, nâng tạ, tập các bài cường độ cao rồi về nhà.

Tài tử từng hoài nghi về bản thân khi đọc những bình luận cho rằng anh không xứng đáng đóng vai quan trọng. Tuy nhiên, thay vì để tâm đến những ý kiến tiêu cực, anh chọn tập trung vào mục tiêu mà đạo diễn giao phó: Kể câu chuyện về hy vọng, lòng nhân ái bằng tình yêu dành cho nhân vật.

Suốt nhiều tháng, David thường xuyên có mặt ở phim trường để thực hiện các pha hành động, treo mình trên dây cáp, chịu sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. "Sau khoảng tám, chín tiếng, cơ thể tôi đau nhức, cảm giác kiệt sức dần xuất hiện. Nhưng sự hỗ trợ của êkíp giúp tôi vượt qua. Tôi chỉ nghĩ mình phải tiếp tục vì họ", anh cho biết.

Tạo hình của David Corenswet trong vai Superman. Ảnh: DC Studios

Superman xuất hiện lần đầu trong cuốn truyện tranh Action Comics #1, xuất bản ngày 18/4/1938. Nội dung tiết lộ nguồn gốc của cậu bé ngoài hành tinh được gửi đến Trái Đất và người yêu của anh, Lois Lane. Superman trở thành một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo ra phim bom tấn, sách, đồ chơi và kẹo cao su.

Thương hiệu được chuyển thể thành các series truyền hình, hoạt hình ngắn tập và điện ảnh. Phần phim gần nhất có sự xuất hiện của Superman là The Flash (2023), do Nicolas Cage đóng. Theo thống kê của Numbers, tổng doanh thu các phim điện ảnh về nhân vật này đạt hơn 2,5 tỷ USD, trong đó Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) cao nhất, thu 874 triệu USD toàn cầu.

Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) của James Gunn thay đổi nhiều diễn viên từng tham gia dự án cũ, trong đó Henry Cavill - tài tử gắn liền nhân vật Superman. Cuối năm 2022, Cavill thông báo chia tay vai diễn vì hãng có kế hoạch tuyển diễn viên trẻ hơn. Tháng 6/2023, hãng DC chọn David Corenswet, cao 1,93 m, đóng chính sau nhiều tháng tuyển diễn viên. Dự án mới nhất là phần mở màn chương Chapter One: Gods and Monster của DCU, do đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran điều hành, lấy bối cảnh con người biết đến sự tồn tại của các siêu anh hùng.

Quế Chi