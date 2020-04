Demi Moore tránh dịch cùng gia đình chồng cũ

MỹMinh tinh Demi Moore ở cùng chồng cũ - tài tử Bruce Willis - và các con trong thời gian tự cách ly vì Covid-19.

Con gái út của hai người - Tallulah Willis - đăng bức ảnh gia đình mặc đồ ngủ nhóm trong phòng khách hôm 7/4 trên Instagram, cho biết: "Chúng tôi cùng cách ly được 27 ngày, tuân theo khuyến cáo của chính quyền. Làm ơn hãy ở trong nhà và chăm chỉ rửa tay".

Demi Moore (đeo kính) tránh dịch cùng chồng cũ và các con. Ảnh: Instagram.

Trong bức ảnh, Bruce Willis khoác vai vợ cũ trong khi Scout - chị gái của Tallulah - tạo dáng hài hước cùng bạn trai Dillon Buss. Chú chó của gia đình cũng được diện pyjama giống các thành viên trong nhà. Rumer Willis - con cả của cặp sao - không xuất hiện trong bức ảnh nhưng cũng nói đang cách ly cùng cha mẹ và em gái. Emma Heming - vợ của Bruce - bình luận dưới bài viết hiện không ở nhà và rất nhớ gia đình.

Demi và Bruce kết hôn năm 1987 và ly dị năm 2000, có ba con gái chung. Sau đó, Bruce Willis cưới người mẫu Emma Heming năm 2009 và có thêm hai con gái. Demi cưới tài tử Ashton Kutcher từ năm 2005 đến 2013. Cuộc hôn nhân thu hút sự quan tâm của công chúng khi nữ diễn viên hơn bạn đời 16 tuổi.

Demi Moore và Bruce Willis thời còn là vợ chồng. Ảnh: Insider.

Năm ngoái, Demi Moore phát hành tự truyện Inside Out, tiết lộ nhiều góc khuất cuộc đời, từ tuổi thơ bất hạnh, sự nghiệp thăng trầm đến ba cuộc hôn nhân tan vỡ hay việc cai nghiện. Bruce Willis và các con cũng tới buổi ra mắt sách của cô tại Los Angeles để ủng hộ.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood trong thập niên 1990 với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Trước tự truyện Inside Out, cái tên Demi gần như bị quên lãng. Ở tuổi 56, Demi sống cùng bảy chú chó - hầu hết nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ động vật - tại nhà riêng ở khu Beverly Hills, nơi nhìn thẳng xuống là Hollywood - kinh đô điện ảnh cô từng chinh phục ở tuổi đôi mươi. "Tôi luôn tự hỏi điều gì tạo nên con người hiện tại của mình. Cuộc sống tại Hollywood từng khiến tôi trở nên mù quáng và đánh mất bản thân. Với cuốn tự truyện, tôi muốn tìm lại chính mình" - Demi nói với đài ABC.

*Đời tư bất hạnh của Demi Moore

Demi Moore - Ghost - Unchained Melody Demi Moore và phân cảnh nổi tiếng trong phim "Ghost". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo US Weekly)