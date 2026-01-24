Lý Á Bằng: 'Khán giả giúp tôi qua gian nan'

Tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng gập người cảm ơn khán giả ủng hộ anh livestream bán hàng, cũng như quyên tiền giúp anh trả nợ.

Theo Qianjiang Evening News, diễn viên gây sốt khi livestream bán hàng Tết hôm 23/1, thu hút hơn 34 triệu lượt theo dõi. Sản phẩm chủ yếu của Lý Á Bằng là trà, dụng cụ pha trà. Tất cả sản phẩm anh giới thiệu đều cháy hàng, nhiều người cho biết không kịp đặt mua, phải chờ mới có thêm đợt sản phẩm mới.

Ở chương trình, Lý Á Bằng tắt chức năng "tặng quà" để khán giả không gửi tiền thêm cho riêng anh. Diễn viên cúi gập người cảm ơn fan giúp anh vượt qua giai đoạn gian nan. Lý Á Bằng kêu gọi khán giả "mua hàng một cách lý trí", không nên mua sắm khi không thực sự cần thiết.

Theo thống kê, Lý Á Bằng là người livestream hot nhất nền tảng Douyin hôm 23/1 đồng thời là một trong những người dẫn chương trình livestream nổi bật nhất đợt bán hàng Tết âm lịch 2026.

10 ngày qua, Á Bằng là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, được truyền thông gọi là hiện tượng xã hội. Sự việc bắt đầu từ video dài 31 phút tài tử đăng trên trang cá nhân, thừa nhận anh bất lực, bị chủ nhà đòi tiền thuê mặt bằng mà anh đang sử dụng làm bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên - cơ sở từ thiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch, khoản tiền nợ hơn 26 triệu nhân dân tệ (98 tỷ đồng).

Từ chỗ bị nhiều người coi là "kẻ nợ nần, bất tài", Lý Á Bằng được khen ngợi vì kiên trì làm từ thiện 20 năm. Bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên mà anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động, nhận ra sự kiên trì, tấm lòng lương thiện của Lý Á Bằng. Hàng trăm nghìn người quyên góp tiền để bệnh viện trả nợ thuê mặt bằng, tiếp tục vận hành. Ngoài ra, khán giả đổ xô xem Lý Á Bằng livestream bán hàng, mua các sản phẩm anh bán, một số thương hiệu thông báo cháy hàng.

Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu,Tiếu ngạo giang hồ,Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, có con gái Lý Yên, hai người ly hôn năm 2013.

Năm 2022, Lý Á Bằng đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng chia tay năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Như Anh (theo Qianjiang Evening News)