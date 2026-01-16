Fan quyên tiền giúp Lý Á Bằng trả nợ

Khán giả quyên 8,5 triệu nhân dân tệ (hơn 32 tỷ đồng) sau một ngày, giúp tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng trả nợ tiền thuê mặt bằng.

Theo trang National Business Daily, vấn đề tài chính của Lý Á Bằng nhận quan tâm của nhiều khán giả khi anh liên quan vụ kiện mới. Chủ nhà họ Trương tố cáo bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên mà tài tử sáng lập nợ tiền 5 năm không trả, vi phạm hợp đồng thuê mặt bằng. Cuối năm 2025, tòa xử ông Trương thắng kiện, yêu cầu phía bệnh viện trả cho ông Trương số tiền hơn 26 triệu nhân dân tệ (98 tỷ đồng).

Bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng điều hành, anh cũng là người chịu trách nhiệm với các khoản chi tiêu của đơn vị, bao gồm tiền thuê mặt bằng.

Diễn viên Lý Á Bằng. Ảnh: Zaobao

Lý Á Bằng cho biết chấp nhận phán quyết của tòa án, giải thích bệnh viện không đủ khả năng chi trả do tiền thuê nhà tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Tuy nhiên, dời bệnh viện tới vị trí khác là việc tốn kém, vì thế anh rơi vào cảnh bị kiện.

Tài tử từng nhắn tin cho ông Trương, nói những năm gần đây anh vướng khoản nợ 40 triệu tệ (5,8 triệu USD) do kinh doanh thua lỗ, bị tòa cưỡng chế trả nợ. Anh nỗ lực làm việc để trả lương cho nhân viên, thực hiện phán quyết của tòa án, vì thế đề nghị ông Trương cho khất nợ. Trong trường hợp không còn cách nào khác, anh buộc phải đóng cửa bệnh viện sau 16 năm.

Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng và vợ cũ - Vương Phi - thành lập, nhằm giúp đỡ trẻ mắc dị tật hở hàm ếch. Hai người sáng lập bệnh viện sau khi con gái của họ - Lý Yên - mắc dị tật. Sau này, Vương Phi rút khỏi danh sách người quản lý, điều hành. Theo Jimu News, Thiên sứ Yên Nhiên hoàn thành 11.000 ca phẫu thuật, trong đó 7.000 trẻ em nghèo được phẫu thuật miễn phí.

Trong video trên trang cá nhân hôm 14/1, Lý Á Bằng cho biết 5 năm qua, anh dằn vặt giữa "kiên trì giữ bệnh viện hay là đóng cửa". Tài tử thừa nhận tình cảm mạnh hơn lý trí. Đến nay, anh buộc chấp nhận việc ngừng vận hành quỹ từ thiện. Tuy nhiên, trước khi đóng cửa, anh muốn hoàn thành nốt các ca phẫu thuật đã có lịch từ trước đồng thời hy vọng mỗi năm giúp được một em bé chữa dị tật.

Lý Yên, con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi. Ảnh Sohu

Một ngày sau khi đăng video, tài khoản công khai của quỹ từ thiện Thiên sứ Yên Nhiên nhận gần 9 triệu nhân dân tệ (gần 34 tỷ đồng) tiền ủng hộ. Trên các mạng xã hội, nhiều khán giả kêu gọi quyên góp đủ 26 triệu tệ, giúp Lý Á Bằng trả nợ tiền thuê mặt bằng.

Các fan cho biết cảm động vì đóng góp của Lý Á Bằng cho bệnh viện. Khán giả viết: "Có thể anh ấy không giỏi kinh doanh nhưng tấm lòng đáng trân trọng", "Con của bạn tôi bị dị tật bẩm sinh, làm đơn nhờ quỹ Yên Nhiên giúp đỡ, sau đó được phẫu thuật thành công, miễn phí. Cậu bé năm nay 19 tuổi rồi, rất đẹp trai", "Anh ấy giúp nhiều trẻ em như thế, bây giờ xứng đáng được giúp lại".

Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, ly hôn năm 2013.

Năm 2022, anh đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng ly hôn năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Lý Á Bằng, Hứa Tình trong "Tiếu ngạo giang hồ" Lý Á Bằng và Hứa Tình trong "Tiếu ngạo giang hồ". Video: Youku

Những năm gần đây, Lý Á Bằng kinh doanh thất bại, năm 2023, anh thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ do đầu tư bất động sản thua lỗ. Anh bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Theo Sina, hiện thu nhập của Lý Á Bằng chủ yếu từ livestream bán hàng. Anh thường xuyên công tác, ngày ngủ ba đến bốn tiếng. Tài tử gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Như Anh (theo NBD, Jimu News)