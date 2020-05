Luyện khả năng tư duy bằng tiếng Anh

Thay vì dùng từ điển song ngữ, bạn nên tra cứu bằng từ điển Anh - Anh để cải thiện khả năng đọc và tư duy bằng tiếng Anh, hạn chế phụ thuộc vào tài liệu dịch.

Suy nghĩ bằng tiếng Anh là phương pháp giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ trước rồi chuyển thông tin sang. Dưới đây là năm phương pháp giúp học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh.

1. Bắt đầu với những từ đơn giản

Khi mới học tiếng Anh, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi phải nghĩ bằng ngôn ngữ này và không ngừng dịch sang tiếng mẹ đẻ. Việc dịch mọi thứ sang ngôn ngữ mẹ đẻ là thói quen làm chậm quá trình học tiếng nên bạn cần cố gắng khắc phục sớm.

Hãy bắt đầu suy nghĩ tiếng Anh từ các từ hoặc câu đơn. Khi nhìn ngắm các đồ vật xung quanh, hãy thầm gọi tên chúng bằng tiếng Anh. Ví dụ, khi thức dậy vào buổi sáng, bạn có thể nghĩ rằng "Good morning" (Chào buổi sáng) và khi lên giường đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, hãy tự nói với bản thân "Good night" (Chúc ngủ ngon).

Ngoài ra, có một số thói quen nhỏ giúp bạn học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh như dán ghi chú liệt kê đồ vật trong nhà. Ví dụ, dán ở phòng tắm những đồ vật có trong phòng để ghi nhớ và học cách nghĩ bằng tiếng Anh. Hoặc bạn hãy tự thử thách bản thân nghĩ bằng tiếng Anh trong 1, 2, 5 phút.

2. Sử dụng từ điển Anh - Anh

Người học thường sử dụng từ điển tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ. Đây là nguồn tư liệu giá trị nhưng bạn nên làm quen với từ điển Anh - Anh. Bạn càng hạn chế phụ thuộc vào tài liệu dịch, khả năng đọc và tư duy ngoại ngữ sẽ được cải thiện.

Nếu là người mới học, bạn có thể tham khảo từ điển Vocabulary.com, từ điển Merriam-Webster. Đây là nguồn từ điển sử dụng từ vựng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trẻ em hoặc người học tiếng.

3. Viết mà không dịch

Khi muốn viết đoạn văn bằng tiếng Anh, nhiều người viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trước rồi chuyển sang ngôn ngữ học. Đây không phải cách thích hợp để học và còn tốn thời gian do bạn phải nghĩ bằng một ngôn ngữ khác trước khi viết.

Vì vậy, bạn nên viết một mạch bằng tiếng Anh. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy hành động này rất khó do chưa quen viết mà không nghĩ bằng tiếng Việt và do bạn có vốn từ chưa đủ sâu. Hãy bắt đầu bằng những từ, câu đơn giản và thả lỏng khi viết, dù có thể bạn sẽ viết sai ngữ pháp, viết những điều không có nghĩa. Nhưng cùng với việc trau dồi vốn từ, khả năng tư duy ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện và việc viết không dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn trước đó.

4. Luyện nói một mình

Khi có người luyện nói tiếng Anh cùng, bạn có thể dự đoán trước những điều họ sẽ nói. Nếu chỉ có một mình, hãy tự sáng tạo cuộc hội thoại của riêng bạn. Ví dụ, tưởng tượng bạn đang tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng, thử nghĩ ra các câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể dùng và tự trả lời chúng. Trong quá trình sáng tạo, đừng quên nghĩ thêm những câu hỏi, câu cảm thán của người tuyển dụng.

Bạn nên tưởng tượng những tình huống có hai người với hai quan điểm khác nhau và bạn phải lập luận cho cả hai phía. Ngoài tưởng tượng cuộc hội thoại, bạn có thể kể chuyện về những điều bạn nghĩ, bạn yêu thích hoặc bắt gặp trong ngày.

Hãy luyện nói với chính mình trước khi trò chuyện với người khác. Bằng cách này, bạn sẽ cảm thấy tự tin, phản xạ tốt và có thể làm chủ câu chuyện trong bối cảnh thật.

5. Sáng tạo

Khi đang trò chuyện với bạn bè hoặc luyện nói tiếng Anh một mình, nếu không thể nghĩ ra một từ cần diễn đạt, bạn sẽ làm gì? Hầu hết người mới học sẽ lôi điện thoại ra tra từ điển. Cách làm này vừa khiến người trò chuyện với bạn không thoải mái, mất thời gian, hình thành thói quen ỷ lại vào từ điển và việc suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ. Thay vì vậy, hãy học cách diễn đạt từ hoặc câu chuyện đó theo một cách khác với những từ bạn đã biết.

Ví dụ, bạn muốn nói là "I lost my key" (Tôi đã làm mất chìa khóa) nhưng không nhớ từ "key" thì hãy giải thích bằng cách khác như "I can't open my door because it’s locked" (Tôi không thể mở cửa vì nó bị khóa) hoặc cụ thể hơn: "I can't get into my house, I lost the thing you use to unlock the door" (Tôi không thể vào nhà, tôi làm mất vật dùng để mở cửa).

