Năm thói quen luyện tiếng Anh vào buổi sáng

Luyện nói khi vừa thức dậy, nghe nhạc khi làm vệ sinh cá nhân và đọc báo khi ăn sáng là những thói quen giúp bạn rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày.

1. Khi thức dậy

Học tiếng Anh là quá trình vất vả, thậm chí sẽ có lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Với một người mới bắt đầu, có nền tảng ngoại ngữ yếu hoặc đã đi làm, bạn sẽ cần những lời khích lệ mỗi ngày để giữ động lực học.

Vì vậy, khi thức dậy, bạn hãy đọc to những cụm từ, câu truyền cảm hứng bằng tiếng Anh để thúc đẩy tư duy tích cực. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người suy nghĩ tích cực, bộ não làm việc siêng năng, hiệu quả hơn. Việc đọc các cụm từ này còn mang ý nghĩa rèn luyện kỹ năng nói nên bạn có thể thay đổi câu động viên mỗi ngày.

Một số câu động viên mang nghĩa tích cực bạn có thể thử như:

- You improve every day. You learn every day. (Bạn cải thiện mỗi ngày. Bạn học mỗi ngày).

- You have good intentions and should therefore always be confident in your words and your actions. (Bạn có mục đích tốt nên hãy tự tin trong lời nói và hành động).

- Don’t compare yourself to anyone except the person you were yesterday. (Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai, ngoại trừ bạn của ngày hôm qua).

- Today is a great day to make mistakes! (Hôm nay là một ngày tuyệt vời để mắc sai lầm).

2. Trong nhà tắm

Trong thời gian làm vệ sinh cá nhân, bạn hãy nghe nhạc bằng tiếng Anh. Thói quen này giúp bạn thu về ba ích lợi. Thứ nhất, bạn được đắm mình trong ngoại ngữ để làm quen với âm thanh. Tiếp đó, nếu tập trung, bạn có thể cải thiện khả năng nghe và trau dồi vốn từ vựng. Đừng quên hát theo để luyện tập phát âm. Cuối cùng, bạn sẽ biết thêm nhiều bài hát hay và được thư giãn.

Ảnh: Shutterstock.

3. Ăn sáng

Khi chuẩn bị và ăn sáng, bạn có thể kết hợp xem, nghe và đọc các chương trình, sách báo bằng tiếng Anh.

Với việc xem, nghe, bạn sẽ trau dồi kỹ năng nghe hiểu, vốn từ vựng và ngữ pháp. Hoạt động xem khác với nghe ở điểm bạn có thể theo dõi khẩu hình miệng của người nói và bắt chước theo. Khi đọc, bạn sẽ rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, học từ vựng, ngữ pháp mới.

Trên YouTube, bạn có thể tìm video học ngoại ngữ như: Advanced English speakers (BBC), Intermediate English speakers (VOA), High beginner English speakers (Breaking News English). Đừng quên kết hợp việc đọc báo tiếng Anh, ví dụ New York Times, The Guardian, BBC, CNN hoặc sách ngoại văn.

4. Đi làm

Nếu tự lái xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng để đi làm, bạn hãy tận dụng khoảng thời gian trống này để luyện nghe tiếng Anh qua podcast trên điện thoại thông minh. Ngoài YouTube, podcast là nguồn tài liệu học tập hữu ích mà bạn không nên bỏ lỡ.

Có hai loại podcast bạn nên tải về điện thoại là podcast học tiếng Anh và podcast bằng tiếng Anh. Các podcast học tiếng Anh như BBC 6 Minutes English, ESL Podcast, VOA Learning English sẽ cung cấp chiến lược học cụ thể, ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với những người đang học ngoại ngữ.

Tuy nhiên, vì đơn giản, tốc độ nói chậm nên podcast học tiếng không mô phỏng chính xác cách giao tiếp của người bản ngữ. Vì vậy bạn nên kết hợp nghe podcast bằng tiếng Anh có tiết tấu nhanh, sử dụng từ lóng, thành ngữ, cụm động từ. Bạn có thể tìm podcast ở những lĩnh vực yêu thích. Đừng lo lắng nếu bạn không thể nghe hiểu toàn bộ, hãy cố gắng tìm ra ý chính của bài nói.

5. Lập kế hoạch bằng tiếng Anh

Trong bốn thói quen trên, bạn chưa có cơ hội để trau dồi viết nên nếu quan tâm kỹ năng này, hãy lập kế hoạch trong ngày bằng tiếng Anh. Trước khi bắt tay vào công việc, hãy liệt kê mọi nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày. Nếu bạn không biết từ tiếng Anh cần dùng, hãy biểu đạt bằng từ khác đơn giản hơn và ghi chú lại từ cần tìm để tra cứu.

Tú Anh (Theo Go Natural English)