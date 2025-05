Lưu ý về lịch trình chiêm bái xá lợi Phật

Xá lợi Đức Phật được tôn trí 20 ngày tại 4 chùa ở hai miền Nam - Bắc, khách chiêm bái nên theo dõi lịch trình để chuyến hành hương thuận tiện.

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025, xá lợi Phật được cung nghinh và an vị tại 4 ngôi chùa lớn trên cả nước. Người dân có thể sắp xếp hành trình hành hương từ TP HCM đến Tây Ninh, Hà Nội và Hà Nam theo lịch trình cụ thể dưới đây.

Từ ngày 3 đến 8/5: Chùa Thanh Tâm, TP HCM

Xá lợi Phật được an vị tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, nơi diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak. Đây là cơ hội để người dân khu vực phía Nam chiêm bái bảo vật thiêng liêng, tham dự lễ hoa đăng, tụng kinh và thuyết pháp. Chùa nằm cách trung tâm TP HCM hơn 20 km, thuận tiện di chuyển bằng xe ô tô cá nhân, xe công nghệ hoặc xe máy.

Du khách tập trung trước chánh điện chùa Thanh Tâm nơi đang tôn trí xá lợi hôm 3/5. Ảnh: Trần Quỳnh

Du khách có thể chọn lưu trú tại các khách sạn ở khu vực Bình Chánh, quận 6 hoặc quận 8, như Minh Hằng, Đức Phú Tân hoặc Ngọc Thanh. Nếu muốn tiện di chuyển đến Tây Ninh vào hôm sau, du khách nên chọn khách sạn gần sân bay khu Trường Sơn, với mức giá từ khoảng 500.000 đến 1.000.000 đồng mỗi đêm.

Trong thời gian trưng bày xá lợi, chùa Thanh Tâm phục vụ 100.000 phần cơm chay cho người dân và 3.000 đại biểu trong mỗi ngày. Ban tổ chức phân khu vực rộng hơn 5.000 m2 để đầu bếp chế biến món ăn và một khu nhà rộng khoảng 4.600 m2 phục vụ buffet chay với gần 200 món.

Từ ngày 8 đến 13/5: Khu du lịch Núi Bà Đen, Tây Ninh

Trưa 8/5, xá lợi được cung nghinh về Tây Ninh và an vị tại Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen. Du khách có thể đi cáp treo từ chân núi để hành hương và chiêm bái. Trong thời gian này, khu du lịch tổ chức nhiều hoạt động tâm linh quy mô lớn.

Lễ thắp nến trên đỉnh núi Bà Đen hồi đầu năm. Ảnh: SW

Tây Ninh cách TP HCM khoảng 100 km, thời gian di chuyển trong 2 - 3 giờ tùy phương tiện. Từ bến xe An Sương hoặc sân bay Tân Sơn Nhất có các xe khách như Đồng Phước, Lê Khánh, limousine Huệ Nghĩa, đến trung tâm TP Tây Ninh một chiều giá vé 100.000 - 250.000 đồng.

Du khách nên nghỉ lại một đêm tại trung tâm thành phố để kịp dự lễ cung nghinh và các nghi thức Phật giáo. Tại thành phố Tây Ninh, các khách sạn có thể tham khảo như Melia Vinpearl Tây Ninh, Mai Vy Hotel, khách sạn Valender, Sunrise Hotel có giá dao động từ 500.000 đồng đến một triệu đồng một đêm.

Khu du lịch Núi Bà Đen có phục vụ ăn uống tại nhà hàng Vân Sơn trên đỉnh. Tại chùa trên núi, du khách có thể dùng cơm chay miễn phí. Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực địa phương tại các quán ăn trong trung tâm thành phố Tây Ninh.

Từ ngày 14 đến 16/5: Chùa Quán Sứ, Hà Nội

Sau khi rời Tây Ninh, xá lợi sẽ được cung nghinh ra chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, lễ rước, an vị và tụng kinh sẽ diễn ra trong không gian trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử thủ đô.

Khách thập phương có thể di chuyển đến TP HCM và bay ra Hà Nội. Từ sân bay Nội Bài, du khách di chuyển bằng xe taxi, xe công nghệ về quận Hoàn Kiếm để dự lễ tại chùa Quán Sứ.

Khu vực quận Hoàn Kiếm có nhiều điểm lưu trú thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi như Hanoi sail, Madelise Grand Hotel, Amara Hanoi Hotel and Spa, Hanoi Grand Hotel and Travel giá từ 500.000 đồng đến hai triệu đồng.

Du khách có thể thưởng thức ẩm thực chay quanh khu vực chùa Quán Sứ tại các quán như Om Yoga, Sadhu, Chay Tâm An Lạc, Vị Lai với mức giá dao động từ khoảng 100.000 đến 400.000 đồng mỗi người.

Từ ngày 17 đến 21/5: Chùa Tam Chúc, Hà Nam

Điểm cuối trong hành trình rước xá lợi là chùa Tam Chúc, Hà Nam - quần thể chùa lớn nhất Việt Nam. Xá lợi được an vị tại điện Tam Thế, nơi có không gian linh thiêng hướng ra hồ nước rộng và núi non bao quanh. Lễ cầu an, tụng kinh và chiêm bái được tổ chức liên tục trong 5 ngày.

Du khám tham gia lễ Phật đản tại chùa Tam Chúc năm 2024. Ảnh: Thanh Thư

Từ Hà Nội, du khách có thể đến chùa Tam Chúc bằng ôtô cá nhân, xe khách, xe buýt hoặc xe limousine, thời gian di chuyển khoảng hơn một giờ. Giá vé dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng. Du khách nên khởi hành sớm để tránh ùn tắc và có đủ thời gian tham quan toàn bộ quần thể.

Bên trong khu du lịch có khách xá Tam Chúc với 156 phòng, 5 hạng khác nhau. Giá phòng dao động từ khoảng 800.000 đồng tới hơn hai triệu đồng một đêm. Ngoài ra du khách có thể chọn các khách sạn, homestay ở TP Phủ Lý để lưu trú và khám phá văn hóa địa phương.

Khu du lịch Tam Chúc có buffet giá 130.000 đồng một khách, nhà hàng Hỷ Lạc hoặc các quán ăn ở trung tâm TP Phủ Lý.

Những lưu ý khác

Du khách vào chiêm bái tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, không được chen lấn qua dòng người đang di chuyển, tuyệt đối giữ im lặng, không tự ý chụp ảnh, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi cũng như các khu vực lưu ý nội dung liên quan.

Khi đến chiêm bái xá lợi Đức Phật, du khách nên kiểm tra trước thông tin về lễ rước, giờ mở cửa khu du lịch và chùa. Tại các điểm như Núi Bà Đen hay Tam Chúc, nên đi sớm để tránh xếp hàng dài tại trạm cáp treo hoặc xe điện. Các nghi lễ chính thường diễn ra vào buổi sáng hoặc chiều tối, vì vậy du khách nên đến sớm để ổn định chỗ ngồi, tránh chen lấn, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối thời gian an vị xá lợi.

Tuấn Anh