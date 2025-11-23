Những lưu ý quan trọng trước khi dự Giải chạy đêm Hà Nội

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra từ ngày 28 đến 30/11, với nhiều hoạt động tại khu vực hồ Thiền Quang, phục vụ khoảng 10.000 runner.

Các mốc thời gian quan trọng

Ban tổ chức sẽ bắt đầu phát bib VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma từ 13h đến 18h ngày 28/11. Ngày 29/11, VĐV tiếp tục nhận bib trong khung 9h đến 17h. Sau mốc thời gian này, những người chưa có bib sẽ không đủ điều kiện thi đấu.

Nữ runner nhận bib, check-in ở giải đấu năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Cuộc đua bắt đầu từ nửa đêm 30/11 trên đường Quang Trung. Quầy gửi đồ mở từ 22h30 ngày 29/11, đặt gần khu vực xuất phát. Cự ly 42km xuất phát lúc 0h05 và đóng đường lúc 6h15. Cự ly 10km khởi hành lúc 1h, COT 3h. Cự ly 5km xuất phát lúc 1h30, COT 2h45. Cự ly 21km rời vạch lúc 2h và đóng đường lúc 5h30. Sau khi hoàn thành, vận động viên nhận lại đồ ký gửi tại khu vực trả đồ, mở đến 6h30. Khu vực về đích được bố trí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Lễ trao giải diễn ra từ 10h đến 11h30 ngày 30/11 tại khách sạn Mường Thanh Hanoi Grand Centre, số 78 Thợ Nhuộm. VĐV có thể sử dụng mã ưu đãi Grab được gửi qua email để di chuyển đến các điểm tổ chức.

Những hoạt động đáng chú ý ở expo

Giải chạy đêm Hà Nội 2025 có sự đồng hành của Puma và hàng chục thương hiệu. Tham dự sự kiện, runner có thể trải nghiệm trò chơi ở các gian hàng từ ngày 28-29/11 tại khu vực hồ Thiền Quang.

Đặc biệt, gian hàng Puma được lấy ý tưởng thiết kế từ hộp giày Nitro, hứa hẹn là điểm check-in thú vị cho người tham dự vì lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Tại đây, runner được sử dụng giày Puma, sau đó đo sóng não trong lúc chạy. Đây là thiết bị biến cảm xúc của runner thành những hình ảnh sống động, giúp họ tận mắt nhìn thấy niềm vui, sự tập trung trong lúc chạy.

Bên cạnh đó, Puma dành tặng 1.500 voucher cho runner đến trải nghiệm gian hàng. Người sở hữu voucher được giảm trực tiếp 500.000 đồng khi mua các dòng giày chạy ứng dụng công nghệ Nitro gồm Deviate Nitro 3, Deviate Nitro Elite 3, Velocity Nitro 4 và ForeverRun Nitro 2, đồng thời nhận thêm quà tặng mũ Puma khi đặt hàng ngay tại booth.

Chương trình khuyến mãi áp dụng tại ba cửa hàng Puma: Vincom Bà Triệu, Vincom Trần Duy Hưng và Aeon Mall Long Biên.

VĐV mua dụng cụ tập luyện ngay tại expo. Ảnh: VnExpress Marathon

Runner có thể mua sắm các vật dụng cần thiết như gel, muối, phụ kiện tại gian hàng Long Châu, Hồng Linh Cốt, AB Gel, Starbalm, cùng nhiều minigame nhận quà. Trước ngày thi đấu, cộng đồng có buổi shake-out run lúc 17h45 ngày 28/11 tại công viên Thống Nhất, với sự tham gia của các KOL và dàn pacer.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm. Qua từng bước chạy, runner sẽ cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh.

Lan Anh