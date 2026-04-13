Lưu Diệc Phi diện đầm cắt xẻ của Lê Thanh Hòa

Mỹ nhân Hoa ngữ Lưu Diệc Phi diện mốt không nội y với hai bộ đầm tôn đường cong của Lê Thanh Hòa.

Trong chiến dịch quảng bá của tập đoàn công nghệ Dreame công bố ngày 13/4, Lưu Diệc Phi diện hai bộ đầm mang phong cách gợi cảm. Một thiết kế dáng đuôi cá ánh kim ôm sát với phom corset, kết hợp kỹ thuật draping và đường cut-out tại eo, ngực.

Chiếc còn lại nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2024 được đính kết thủ công phức tạp tốn hàng trăm giờ thực hiện. Trên nền vải xuyên thấu, họa tiết đôi cánh được sắp xếp đối xứng. Thiết kế cổ yếm đi kèm áo choàng lông, giúp diễn viên thêm phần nổi bật. Cả hai bộ váy đều được cô kết hợp kiểu tóc buông xõa tự nhiên, trang điểm mắt màu khói và son hồng đào.

Lưu Diệc Phi tôn dáng trong đầm xuyên thấu của Lê Thanh Hòa. Ảnh: Dreame

Lê Thanh Hòa cho biết êkíp của Lưu Diệc Phi liên hệ với anh từ tháng 1 để chuẩn bị trang phục cho cô. Quá trình làm việc diễn ra thuận lợi khi hai bộ đầm đều vừa vặn với số đo của diễn viên. "Được một ngôi sao hàng đầu Trung Quốc lựa chọn trang phục cho một dự án lớn, tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ. Trước đó, tôi cũng đã được thông báo về việc này, nhưng không biết thời điểm chính xác họ công bố. Nên hôm nay, niềm vui ấy một lần nữa lại ùa về. Đó là động lực để tôi và đội ngũ hoàn thiện mỗi ngày", anh nói.

Đầm cut-out của Lê Thanh Hòa dành cho Lưu Diệc Phi. Ảnh: Dreame

Lưu Diệc Phi, 39 tuổi, thuộc nhóm sao đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ. Hiện cô ký hợp đồng quảng cáo cho hàng chục thương hiệu quốc tế và Trung Quốc như Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido, Huawei, Meituan. Theo Yahoo, mỗi hợp đồng làm đại sứ hình ảnh, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD).

Lê Thanh Hòa, 41 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Golden Heritage, Sa Vũ, An, Shadow, Lam Vũ. Nhiều ngôi sao lựa chọn đầm của anh như Mai Davika, "Hoa hậu đẹp nhất 2022" Isabella Menin, Miss World 2024 Krystyna Pyszková.

Lưu Diệc Phi tại Tuần thời trang Paris 2026 Lưu Diệc Phi dự Tuần thời trang Paris hồi tháng 3. Video: Weibo

Ý Ly