Lukaku ví Man Utd như 'đống phế thải'

AnhRomelu Lukaku cảm kích vì Inter đã giúp anh rời Man Utd, nhưng không cưỡng được đề nghị trở lại Chelsea hè này.

"Khi Chelsea quay lại với đề nghị thứ ba, tôi biết họ nghiêm túc", Lukaku nói về việc trở lại đội bóng cũ Chelsea trong cuộc phỏng vấn với HLN. "Inter vài lần từ chối Chelsea, nhưng tôi đến gặp HLV Simone Inzaghi và nói: 'Inter đã kéo tôi khỏi đống phế thải, tôi rất cảm kích nhưng giờ tôi muốn đi vì đó là Chelsea. Tôi không thể đâm sau lưng Inter, vì họ đã giúp tôi rời khỏi hố sâu ở Man Utd".

Ronaldo vừa lập kỷ lục ghi 111 bàn cho Bồ Đào Nha, còn Lukaku có 66 bàn sau 99 trận cho Bỉ. Ảnh: Sky

Lukaku từng khoác áo Chelsea giai đoạn 2011-2014, nhưng chỉ có mười lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Sau một thời gian thi đấu theo dạng cho mượn, anh ký hợp đồng chính thức với Everton năm 2014, ghi 68 bàn trong ba năm. Anh gia nhập Man Utd hè 2017, từng ghi 42 bàn sau 96 trận. Nhưng anh cũng chịu nhiều lời chế giễu và mất vị trí đá chính kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên thay Jose Mourinho cuối năm 2018.

Hè 2019, tiền đạo người Bỉ tìm mọi cách, kể cả chống đối Man Utd, để gia nhập Inter. Đó là quyết định sáng suốt của tiền đạo 28 tuổi. Mùa trước, anh ghi 24 bàn và 10 kiến tạo, giúp Inter chấm dứt chín năm thống trị liên tục của Juventus.

Hè này, Lukaku trở lại Chelsea với vụ chuyển nhượng trị giá 135 triệu USD. Cũng rời Serie A, Ronaldo để tái hợp Man Utd sau 12 năm xa cách. "Cristiano là một trong ba cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. Do đó, đừng đem anh ấy so sánh với tôi. Điều đó thật vô ích", Lukaku nhận xét. "Tôi không muốn xếp hạng Ronaldo trong ba cầu thủ hay nhất lịch sử nhưng chắc chắn anh ấy ở đó. Với thế hệ tôi, những gì Ronaldo làm được rất đặc biệt. Được chơi với anh ấy ở Italy và Anh là may mắn của tôi".

Ngay trận ra mắt Chelsea mùa này, Lukaku ghi bàn giúp đội nhà hạ Arsenal 2-0. Ronaldo dự kiến đá trận ra mắt Man Utd vào 11/9, khi họ tiếp Newcastle ở Old Trafford. Ronaldo tới Anh hôm 2/9 và đang trải qua thời gian cách ly năm ngày. Tiền đạo Bồ Đào Nha dự kiến tập buổi đầu với Man Utd vào thứ Ba 7/9.

Vy Anh (theo Goal)