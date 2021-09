Ronaldo muốn vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa này

Cristiano Ronaldo đã nói rõ tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này với các đồng đội mới sau khi gia nhập Man Utd.

Chưa tập luyện cùng ngày nào, nhưng Ronaldo đã tạo ra hiệu ứng đặc biệt trong phong thay đồ Man Utd. Thông qua đàn em đồng hương Bruno Fernandes, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thông báo với các đồng đội mới về tham vọng lật đổ Man City tại Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022.

"Các cầu thủ Man Utd rất phấn khích với sự xuất hiện của Ronaldo. Họ được tiếp động lực lớn và đang cảm thấy rất tự tin. Các cầu thủ và ban huấn luyện tin rằng Man Utd giờ sở hữu đội hình tốt nhất giải đấu và có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này", nguồn tin thân cận với Ronaldo nói với The Sun (Anh) hôm 4/9.

"Ronaldo gọi điện cho Bruno Fernandes, nhờ chuyển lời tới các đồng đội mới rằng, Man Utd cần vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa này. Anh ấy muốn họ phải tập luyện chăm chỉ và bắt đầu tin tưởng vào bản thân. Các cầu thủ liên tục bàn tán về Ronaldo kể từ khi anh ấy ký hợp đồng với Man Utd. Tất cả đều nóng lòng được tập luyện và thi đấu cùng Ronaldo", nguồn tin này kể tiếp.

Ronaldo từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh trong giai đoạn đầu khoác áo Man Utd, từ 2003 đến 2009. Ảnh: AFP

Ronaldo là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, khi gia nhập Man Utd với giá 19 triệu USD từ Sporting Lisbon hè 2003. Trong sáu năm đầu tại Old Trafford, Ronaldo ghi 118 bàn sau 292 trận, đoạt chín danh hiệu, trong đó có ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Chân sút 36 tuổi còn giành Quả Bóng Vàng đầu tiên năm 2008 ở Old Trafford. Sau 12 năm, anh đạt thỏa thuận trở lại sân Old Trafford hè này, dù còn hợp đồng một năm với Juventus.

"Ronaldo như Chúa trời tại Man Utd vậy. Từ người hâm mộ, các cầu thủ, cho đến những người bán nước ở sân tập, tất cả đều rất phấn khích", nguồn tin kể tiếp với Sun. "Rất nhiều nhân viên - những người từng chăm sóc cho Ronaldo từ thời anh ấy gia nhập Man Utd lần đầu, khi còn là một cậu thiếu niên nhút nhát - vẫn ở đó, và nóng lòng đón Ronaldo thêm lần nữa. Tất cả đều tự hào về những gì Ronaldo đã đạt được trong sự nghiệp, và họ sẽ rất hạnh phúc, nếu anh ấy có thể đem những khoảnh khắc đặc biệt tương tự trở lại Old Trafford".

Tối 2/9, Ronaldo được phép rời đội tuyển Bồ Đào Nha để bay sang Manchester. Sau khi hoàn thành 5 ngày cách ly theo quy định phòng dịch của Chính phủ Anh, chân sút 36 tuổi có thể tập cùng Man Utd từ 7/9, nhưng vẫn kịp chơi trận gặp Newcastle ở vòng bốn Ngoại hạng Anh ngày 11/9.

Hồng Duy (theo Sun)