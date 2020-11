Luật sư tố hàng chục quan chức bầu cử 'hãm hại' Trump

Giuliani cho rằng Trump là nạn nhân của âm mưu từ hàng chục quan chức bầu cử Dân chủ nhằm giúp Biden được nhiều phiếu bầu hơn.

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng nhóm pháp lý chịu trách nhiệm về các vụ kiện của Trump đối với việc kiểm phiếu ở Pennsylvania, Michigan, Georgia hôm 19/11 tổ chức họp báo, đưa ra nhiều cáo buộc gian lận trong bầu cử năm nay.

Theo Giuliani, Tổng thống đã cải thiện thành tích năm 2016 của mình ở các khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng "âm mưu" của hàng chục quan chức bầu cử đảng Dân chủ ở Detroit, Philadelphia, Pittsburgh và các thành phố lớn khác đã góp phần khiến Biden nhận được nhiều phiếu bầu hơn.

"Những gì tôi mô tả với các bạn là một vụ lừa đảo lớn", Giuliani nói với các phóng viên tại trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. "Đây không phải ý tưởng cá nhân của 10 hay 12 quan chức đảng Dân chủ. Đây là một kế hoạch. Hẳn phải thật ngốc nếu không nhận ra điều đó".

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng tống Mỹ Trump, tại cuộc họp báo hôm 19/11. Ảnh: AFP.

Giuliani và luật sư Sidney Powell nói rõ rằng mục tiêu của họ là lật ngược kết quả ở một số bang mà Biden đang dẫn đầu hoặc đã được dự đoán là người chiến thắng.

Một phóng viên lưu ý rằng chiến dịch tranh cử của Trump không yêu cầu kiểm phiếu lại ở các hạt của bang Wisconsin, nơi sử dụng phần mềm bầu cử Dominion. Dominion là mục tiêu công kích gần đây của Trump và những người ủng hộ ông trong các tuyên bố gian lận bầu cử.

Powell khẳng định các phiếu bầu đã bị thao túng từ nước ngoài để tạo lợi thế cho Joe Biden.

"Bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi thực tế là các phiếu bầu của chúng ta được kiểm ở Đức và Tây Ban Nha bởi một công ty thuộc sở hữu của những người có liên hệ với Chavez và Maduro", Giuliani nói, đề cập đến cựu tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Công ty được Powell đề cập là công ty phần mềm bầu cử Smartmatic, được thành lập vào năm 2000 tại Florida bởi hai người gốc Venezuela. Chủ tịch của Smartmatic, Mark Malloch-Brown, nằm trong hội đồng quản trị Quỹ Xã hội Mở của tỷ phú George Soros.

Chủ tịch của công ty "là cộng sự thân cận và đối tác kinh doanh của George Soros, nhà tài trợ lớn nhất cho đảng Dân chủ, nhà tài trợ lớn nhất cho Antifa và nhà tài trợ lớn nhất cho biểu tình 'Mạng người da màu quan trọng'", Giuliani nói, đồng thời cáo buộc các trợ lý của Biden "dàn dựng vụ lừa đảo". "Họ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, như tất cả những kẻ lừa đảo khác, và chúng tôi đã bắt quả tang họ".

Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị nhiều nguồn, kể cả truyền thông bảo thủ, phản bác hoặc phủ nhận. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa cho biết không có bằng chứng về việc các đối thủ nước ngoài can thiệp vào phiếu bầu.

Giuliani cũng nói rằng khoảng 100.000 phiếu bầu vắng mặt ở Wisconsin lẽ ra phải được coi là không hợp lệ vì không có đơn đăng ký. Tổng thống đắc cử Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump ở bang này với khoảng 20.000 phiếu bầu. "Nếu chỉ kiểm số phiếu hợp pháp, Tổng thống Trump đã thắng Wisconsin", Giuliani nói.

Tuy nhiên, Giuliani và Powell không đưa ra bằng chứng nào về cáo buộc của họ, ngoài việc trưng ra các bản khai có tuyên thệ từ những công dân tuyên bố rằng họ đã chứng kiến hành vi đáng ngờ.

Giuliani không chịu chia sẻ bằng chứng với báo chí để họ thẩm tra, trong khi cố vấn pháp lý chiến dịch Trump Jenna Ellis giải thích rằng họ không đưa ra bằng chứng mới tại họp báo bởi đây là một "tuyên bố mở đầu" và các bằng chứng sẽ được trình lên tòa.

Chris Krebs, giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) bị Trump sa thải hôm 17/11, gọi cuộc họp báo của Giuliani là "điên rồ". "Đó là cuộc họp báo 1h45 phút trên truyền hình nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và có thể là điên rồ nhất", Krebs đăng Twitter.

Trước khi Krebs bị Trump sa thải, CISA tuyên bố các bên liên quan và quan chức khẳng định bầu cử năm 2020 là cuộc bầu cử "an toàn nhất trong lịch sử Mỹ" và bác bỏ những khẳng định rằng hệ thống bỏ phiếu đã bị xâm phạm theo bất kỳ phương thức nào. Tuyên bố này dường như ngầm thể hiện sự phản đối những cáo buộc của Tổng thống và một số đồng minh của ông.

Huyền Lê (Theo Fox, Hill, AFP)