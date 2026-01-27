Luật sư: Bùn che biển số có thể không bị xử phạt

Nếu lái xe chứng minh được biển số bị che lấp do bùn vừa xảy ra do điều kiện thời tiết có thể được xét là trường hợp bất khả kháng.

Với tình huống "Xe đi trời mưa che kín biển số bị phạt 22 triệu có đúng không?", nhiều độc giả tranh luận về chiếc xe bị CSGT dừng vào ngày 26/1 vì lỗi biển số xe phía sau bị bùn che kín. Tài xế giải thích vì đi mưa, không để ý nên không biết biển số bị che và nói rằng biển phía trước vẫn rất rõ ràng, nên đây không phải là hành vi cố ý che lấp biển. CSGT thì thông báo anh có thể bị phạt và lỗi này 22 triệu đồng.

Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: Theo quy định tại khoản 17 Điều 9 Luật Trật tự, An toàn Giao thông đường bộ quy định Các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi sản xuất, sử dụng, mua, bán trái phép biển số xe; điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gắn biển số xe không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gắn biển số xe không đúng vị trí; bẻ cong, che lấp biển số xe; làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe.

Biển số trước và sau khi được lau chùi bùn đất. Ảnh cắt từ video

Theo quy định tại Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đối với ôtô phạt tiền từ 20-26 triệu đồng khi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Căn cứ quy định nêu trên, pháp luật chỉ quy định hành vi vi phạm che lấp biển số xe mà không quy định rõ ràng lỗi của hành vi là cố ý hay không cố ý.

Trường hợp cố ý che lấp biển số như sơn xịt, dán băng chắc chắn bị xử phạt. Trường hợp không để ý làm sạch khu vực biển số xe trong thời gian dài dẫn đến bị che lấp biển số xe cũng có thể xem là lỗi cố ý và bị xử phạt. Ví dụ, xe đi mưa, bùn từ 3-4 ngày trước, đến hôm nay trời khô ráo và biển số vẫn bẩn, đó là lỗi cố ý, tài xế sẽ bị xử phạt.

Ở một khía cạnh khác, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi bổ sung năm 2025 quy định một số trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có "thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng".

Như vậy, nếu biển số bị che lấp do trời mưa, bị bùn đất phủ kín vừa mới xảy ra, người điều khiển xe chưa kịp làm sạch, có thể được xem xét là do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng. Ở trường hợp này có thể chứng minh việc đoạn đường xe vừa đi qua có mưa to, bùn bẩn, tức là thể hiện sự khách quan, hành vi bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng.

Người điều khiển xe có thể giải trình với cơ quan chức năng vụ việc để đảm bảo quyền lợi của mình. Có thể sử dụng camera hành trình, hình ảnh chụp, quay video nếu có để chứng minh. Cơ quan chức năng sẽ xem xét giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật và đúng tính chất của hành vi.

Luôn giữ xe sạch sẽ

Tình huống như của tài xế chiếc Ford Territory ở trên là một lưu ý cho người sử dụng xe, khi luôn luôn phải đảm bảo xe sạch ở những bộ phận liên quan tới tầm nhìn như gương, kính và biển số. Sau khi đi xe trời mưa, đường nhiều bùn đất, tài xế cần rửa xe sớm nhất có thể để đảm bảo lớp bùn đất không làm hại sơn xe, bề mặt các vật liệu không sơn, cũng như loại bỏ rác, đất, đá găm trong các bộ phận thuộc hệ truyền động. Nếu chưa thể rửa xe ngay, tài xế cần lưu ý tự vệ sinh sạch sẽ biển số, gương, kính.

Nguyên Vũ