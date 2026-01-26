Xe đi trời mưa che kín biển số bị phạt 22 triệu có đúng không?

Trường hợp xe đi đường dài trong mưa bị bùn đất phủ kín đuôi xe, che lấp biển số, nhưng phía trước vẫn nhìn được biển thì liệu có bị phạt.

Tôi và nhóm bạn đang thảo luận về một trường hợp đang được nhắc nhiều trên các hội nhóm lái xe, về chiếc xe bị CSGT dừng vào ngày 26/1 vì lỗi biển số xe bị che kín. Tài xế giải thích vì đi mưa, không để ý nên không biết biển số bị che, và nói rằng biển phía trước vẫn rất rõ ràng, nên đây không phải là anh cố ý che lấp biển. CSGT thì thông báo anh có thể bị phạt và lỗi này 22 triệu đồng.

Ảnh cắt từ video.

Về lý thì rõ ràng căn cứ theo Nghị định 168/2024, lỗi biển số bị bẻ cong, che lấp... sẽ bị phạt tiền 20-26 triệu đồng, thì tài xế bị phạt là đúng. Vì nếu anh vượt đèn đỏ, hoặc gây tai nạn, thì làm sao để biết anh là xe nào để điều tra, hoặc phạt nguội.

Tuy nhiên một số bạn tôi thì nói rằng trong trường hợp này liệu chỉ nhắc nhở, không xử phạt thì có "hợp tình" hơn hay không?

Theo độc giả, trường hợp này xử lý thế nào vừa hợp tình, vừa hợp lý? Chúc mọi người lái xe an toàn, một ngày vui vẻ.

Độc giả Minh Tuấn