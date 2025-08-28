Lũ ở Thanh Hóa đang rút nhanh

Lũ trên lưu vực các sông Mã, Chu, Bưởi… đã rút so với đỉnh được lập hôm qua, có nơi xuống hơn một mét, người dân vùng lụt đang dần trở về dọn dẹp nhà cửa.

Chiều 28/8, mực nước sông Mã tại phường Hàm Rồng đã giảm hơn một mét so với 24 giờ trước, xuống dưới báo động 3. Do lượng mưa hai ngày nay đã giảm nên nước rút nhanh, lãnh đạo phường nói.

Người dân phường Hàm Rồng chèo thuyền chạy lũ. Ảnh: Lê Hoàng

Hàm Rồng có số hộ ngập nhiều nhất Thanh Hóa những ngày qua với hơn 2.100, tương đương hơn 7.230 nhân khẩu. Hôm nay, nước rút nên một số người lớn sơ tán đã trở về dọn dẹp nhà cửa. Các con đường liên thôn xóm vùng ngoại đê ở Hàm Rồng đã lộ ra, người dân có thể lội qua nước lũ mà không phải dùng thuyền.

Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn trên bờ đê sông Mã để tổ chức tiếp tế, cứu trợ và hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển qua những nơi còn ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm. Công an, quân đội, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên... đang được huy động tối đa để hỗ trợ các gia đình lau dọn nhà cửa, vật dụng.

Theo chính quyền địa phương, nếu không có mưa lũ lớn bất thường từ thượng nguồn, khoảng 3-4 ngày tới, hầu hết người dân ở 7 khu phố ngoại đê tại phường Hàm Rồng có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm nay, nước lũ trên hầu hết sông lớn ở Thanh Hóa như sông Chu, Bưởi, Lèn hay Cầu Chày... đều xuống sâu. Hiện chỉ còn sông Bưởi tại trạm Kim Tân còn trên báo động 3 hơn một mét, các nơi khác hầu hết xuống mức báo động 1-2. Tương tự Hàm Rồng, người dân các vùng lũ ở Cẩm Thủy, Thạch Thành, Yên Định... đang trở về dọn dẹp nhà cửa.

Nước lũ gây ngập hơn 2.000 căn nhà ở lưu vực sông Mã, phường Hàm Rồng hôm 27/8. Ảnh: Lê Hoàng

Nhiều điểm ngập sâu trên các quốc lộ 1, 10, 45, 47, 217 qua tỉnh Thanh Hóa hầu hết nước đã rút, phương tiện giao thông có thể đi lại bình thường. Song do nền đường còn ướt và tồn dư nhiều bùn đất trên bề mặt gây trơn trượt nên cảnh sát giao thông cắm chốt, khuyến cáo tài xế di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Đi lại khó khăn nhất hiện nay tại Thanh Hóa là hướng lên các xã biên giới giáp Lào, đặc biệt là quốc lộ 47 đến xã Yên Nhân và Bát Mọt. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cho biết quốc lộ 47 đoạn từ Yên Nhân đến Bát Mọt đang có 15 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường cục bộ với chiều dài khoảng 37 km.

Do tính chất địa hình phức tạp và mưa lớn kéo dài, hiện các lực lượng chưa thể tiếp cận toàn tuyến nên chưa xác định khối lượng đất đá sạt lở cụ thể. Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để xử lý sạt lở, quyết tâm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Do đường sá sạt lở nặng gây chia cắt nên hiện nay nhiều bản làng ở Yên Nhân, Bát Mọt và xã Tam Thanh (thuộc huyện Thường Xuân và Quan Sơn cũ) bị cô lập. Ngoài nỗ lực thông đường, công an, quân đội, biên phòng đang tổ chức các đoàn đi bộ cắt đường rừng, cõng mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm cung cấp cho dân bản.

Bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh chiều 25/8 với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13, hoành hành suốt 10 giờ, gây mưa lớn từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Thiên tai làm 5 người chết, 3 người mất tích, 47 người bị thương. 32 ngôi nhà bị đổ sập, gần 31.100 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với gần 25.000 nhà và gần 4.000 nhà ngập. 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế, 72 trụ sở cơ quan, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Một căn nhà của người dân xã Yên Nhân bị sạt lở vùi lấp, hư hỏng. Ảnh: Hà Thúy

Trong ba tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Kajiki, Thanh Hóa ghi nhận tình trạng ngập lụt tàn phá nặng nề nhất. Hoàn lưu bão Kajiki khiến mưa lớn. Trong các ngày 24-28/8, lượng mưa trung bình 100-300 mm, một số nơi vượt 650 mm, như Hồ Cửa Đạt (680 mm), Vạn Xuân (660 mm).

Trong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, mưa lớn tại chỗ cùng với lũ từ thượng nguồn các sông suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến nước trên các sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... lên rất cao, nhiều nơi vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu sông như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng... vì vậy chìm trong lũ.

Lê Hoàng