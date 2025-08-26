Ba người chết, hơn 6.800 nhà tốc mái do bão Kajiki

Bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25/8 khiến ba người chết, 13 người bị thương, hàng nghìn nhà tốc mái, gần 3.100 nhà ngập.

Bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 khiến ba người chết, 13 người bị thương, hơn 6.800 nhà tốc mái và hàng nghìn hecta nông nghiệp, hạ tầng bị hư hại. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng 26/8, ba người chết tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi 5 người.

Bão làm tám nhà đổ sập, hơn 6.800 nhà tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với 6.340 nhà; gần 3.100 nhà bị ngập, phần lớn tại Thanh Hóa với hơn 1.900 nhà. Tại tỉnh này, mưa lớn cũng khiến 27 thôn ở các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị chia cắt. Cơ quan quản lý ghi nhận sự cố mái đê hữu Chu ở Thanh Hóa dài 25 m, sự cố kẹt cánh cống tại cống tiêu ngăn mặn đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh), khiến nước chảy vào đồng.

Mái tôn nhà dân bay ra đường ở Cổ Đạm, Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Thiệt hại về nông nghiệp lên tới hơn 31.300 ha lúa, trong đó Hà Tĩnh gần 21.000 ha, Nghệ An 7.000 ha; hơn 2.700 ha hoa màu, hơn 2.200 ha cây ăn quả và 160 ha thủy sản bị ngập, hư hại.

Về giao thông, 6 điểm sạt lở xảy ra tại Thanh Hóa, Quảng Trị, nhiều điểm ngập cục bộ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Trong ngày 25/8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến khác hủy; sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Hệ thống điện ghi nhận hơn 1,7 triệu khách hàng bị mất điện, nhiều nhất ở Nghệ An với gần 870.000, Thanh Hóa hơn 395.000, Hà Tĩnh gần 350.000. Ngoài ra, 742 cột điện bị gãy đổ, chủ yếu tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Kajiki là cơn bão thứ năm hình thành ngay trên Biển Đông ngày 23/8, được đánh giá rất mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh và bất thường. Bão đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17, tương đương bão Yagi năm 2024. Chiều 25/8, bão đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với gió cấp 11-12, giật cấp 13, sau đó di chuyển chậm, có lúc gần như đứng yên ba giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới khoảng 10 giờ. Điều này khiến gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm. Sáng 26/8, bão suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng bão, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11; Diễn Châu cấp 10, giật cấp 12; Đô Lương gió giật cấp 15; Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 10, giật cấp 13. Lượng mưa từ 18h ngày 24 đến 7h ngày 26/8 ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và ven biển từ Hưng Yên đến bắc Quảng Trị phổ biến 100-300 mm; riêng Hà Tĩnh 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số trạm mưa ghi nhận lượng đặc biệt lớn như Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 703 mm, Kỳ Phong 674 mm, Hồ Sông Rác 567 mm; Vạn Xuân (Thanh Hóa) 554 mm; Hủa Na (Nghệ An) 517 mm; Đồng Tâm (Quảng Trị) 425 mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 465 mm.

