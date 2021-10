Lũ lụt đẩy giá than đá Trung Quốc tăng kỷ lục

Các mỏ khai thác than trọng điểm của Trung Quốc hứng lũ lụt nghiêm trọng, khiến giá than cho các nhà máy nhiệt điện tăng chưa từng thấy.

Tỉnh Sơn Tây, nơi cung cấp khoảng 1/3 sản lượng than đá của Trung Quốc trong năm nay, gần đây buộc phải tạm đóng cửa hàng chục mỏ do mưa lớn gây lũ lụt. Hồi tháng 7, vùng khai thác than ở Hà Nam cũng bị lũ lụt kỷ lục tấn công.

Dù một số mỏ than ở tỉnh Sơn Tây dần hoạt động trở lại, nguồn cung than đá của Trung Quốc vẫn chịu ảnh hưởng trong lúc khủng hoảng thiếu điện ngày càng trầm trọng. Giá than nhiệt điện trên sàn giao dịch hàng hóa Trịnh Châu ngày 11/10 tăng 12%, lên mức cao kỷ lục là 1.408 tệ (219 USD) một tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hôm nay, giá than tiếp tục tăng hơn 10%.

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc bơm nước ra khỏi một khu vực bị ngập ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây ngày 11/10. Ảnh: AFP.

Ít nhất 15 người chết trong trận lũ lụt nghiêm trọng khiến 1,76 triệu người tại tỉnh Sơn Tây chịu ảnh hưởng, các quan chức địa phương cho biết. Mưa xối xả hồi tuần trước khiến nhiều căn nhà bị sập, gây sạt lở ở hơn 70 huyện và thành phố ở tỉnh Sơn Tây.

Trước khi lũ lụt xảy ra, Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, khiến nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên. Trong những tuần qua, các công ty điện lực của Trung Quốc phải hạn chế nguồn cung cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trung Quốc ngày 8/10 lệnh cho các mỏ than tăng sản lượng, động thái nhằm tăng nguồn cung than sau khi giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu điện buộc các công ty điện lực áp dụng chế độ cắt điện luân phiên.

Hàng loạt đợt cắt điện từ hồi tháng 9 buộc các nhà máy ở Trung Quốc phải giảm công suất hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn. Các trung tâm sản xuất ở vùng đông bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu điện.

Nguyễn Tiến (Theo BBC)